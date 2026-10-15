בגיל 52: הכוכבת חשפה שהיא בהריון שלישי

הילארי סוואנק שוב מרחיבה את המשפחה: השחקנית האמריקאית זוכת שני פרסי האוסקר ("בנים אינם בוכים", "מיליון דולר בייבי") ובעלה, איש העסקים פיליפ שניידר, מצפים לילד שלישי.

הכוכבת בת ה-52 חלקה את הבשורה המשמחת עם מיליוני עוקביה בחשבון האינסטגרם שלה בסרטון מיוחד אמש (רביעי), לצדו כתבה: "הרבה אנשים שואלים אותי מה הפרויקט הבא שלי. אז הפרויקט הבא מגיע בדצמבר", והוסיפה אימוג'י של תינוק.

החדשות המרגשות מגיעות שלוש שנים לאחר שבני הזוג, שנישאו בשנת 2018, הפכו לראשונה להורים. באפריל 2023, כשסוונק הייתה בת 48, נולדו תאומיהם – בן ובת. כעת, המשפחה מתכוננת להתרחבות נוספת לקראת בסוף השנה.