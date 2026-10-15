פחות משבועיים לבחירות: ניצחון ענק לנתניהו ולליכוד

בנימין נתניהו ( שלו שלום / פלאש90 )

ועדת הבחירות המרכזית העניקה אור ירוק למהלך ארגוני משמעותי של מפלגת הליכוד לקראת יום הבוחר: חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם הסיעות יורשו לבצע ספירה כמותית של המצביעים בפועל ולהעביר את הנתונים בזמן אמת באמצעות כלים דיגיטליים – וזאת בתנאי שיישמר אנונימיות מוחלטת ולא ייאסף כל מידע זיהויי על המצביעים.

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בבקשתו ביקש בומבך לחדד את הגבולות ולבצע הפרדה חדה בין תיעוד זהות המגיעים לקלפי – הדבר שנפסל והוגדר כפגיעה בפרטיות – לבין מעקב סטטיסטי גרידא אחר שיעורי ההצבעה הכלליים. בליכוד התחייבו כי התיעוד הדיגיטלי יתבצע ללא צילום, הקלטה או גישה למסמכי הקלפי, וללא יכולת לשייך את ההצבעה לאדם מסוים.

לאחר התייעצות משפטית, אימצה ועדת הבחירות את עמדת הליכוד במלואה. ליבנה הבהיר כי אין מניעה משפטית לבצע ספירה אנונימית ולהעביר את המספרים הכוללים בלבד למטות, כדי לדעת מהם אחוזי ההשתתפות בכל קלפי וקלפי.

לצד האישור, הוועדה שבה והדגישה את המגבלות הקיימות, בהן חוקי השימוש בטלפונים ניידים בתוך חדרי ההצבעה בזמן שהאזרחים מממשים את זכותם ובמהלך ספירת הקולות, לצד איסור חמור ומודגש על כל ניסיון לאסוף מידע אישי היכול לזהות את הבוחרים באופן ישיר או עקיף.