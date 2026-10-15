ליברמן בטוח: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

ברקע הסקרים הדרמטיים והישורת האחרונה של מערכת הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומציג תחזית אופטימית לחילופי שלטון.
בראיון שקציים ברדיו 103FM, התייחס ליברמן למצבו הפוליטי של הליכוד והבהיר כי הוא אינו מתרגש מהסקרים: "עם כל הכבוד לכל הסקרים – אני מרגיש את השטח הרבה יותר טוב. מה שצריך לשים לב זה שהליכוד לא עובר 20 מנדטים. בבחירות האחרונות היו להם 32 מנדטים, הם איבדו שליש מכוחם וגם בליכוד מבינים את זה".
ליברמן העריך כי המחנה הנגדי ישיג את הרוב הדרוש להקמת ממשלה: "אני אומר שגוש השינוי יקבל 61 מנדטים. ההערכות שלי הוכחו בדרך כלל כנכונות. כרגע אנחנו צריכים להתמקד באסטרטגיה גושית – איך כולנו מביאים ביחד יותר משישים מנדטים. אנחנו בוגרים, אחראים, וענייני מדינה הם מעל הכול. לא יהיו תככים ולא יהיו מאבקי כוח".
בכל הנוגע לאפשרות של ישיבה משותפת עם נתניהו, פסל ליברמן את התרחיש על הסף: "שיתהפך העולם ואני לא אשב עם ביבי. נתניהו – אסור שהוא ישמש אפילו כשר לשיתוף פעולה אזורי, הוא לא יכול להיות. נקודה. הוא חייב ללכת הביתה ולתת את הדין מאז ה-7 באוקטובר".
בתשובה ליוזמות שונות של הנשיא להקמת ממשלת אחדות בראשות נתניהו, אמר ליברמן: "אני מעריך ומכבד את הנשיא, זו באמת סמכותו להציע ולבוא עם יוזמה, אך אני לא שותף לזה. אם נקים ממשלת אחדות זו תהיה ממשלת שיתוק. אנחנו צריכים ממשלה שתוביל מהלכים דרמטיים – ממשלה ציונית ולאומית".
עם זאת, ליברמן סירב לפסול את מפלגת השלטון עצמה ביום שאחרי נתניהו: "אני לא פוסל את הליכוד. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות פרטנר. אני מקווה שתמצא הדרך להוליך אותו הביתה בתוך הליכוד, ואני פוגש ומדבר על זה עם הרבה בכירים בליכוד. אני לא חושב שיש מקום לחנינה – יש מקום להקים ועדת חקירה ממלכתית ולבחון את כל הדברים".
חבר אתה לא עובר את 6 ואולי 7 בעודפים.לגבי בנט הוא על 12 אייזנקוט על 21 ומרץ 8 או 9 זה המספרים .אתה בונה על המשותפת? תגיד את זה.