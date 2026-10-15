ליברמן בטוח: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

ברקע הסקרים הדרמטיים והישורת האחרונה של מערכת הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומציג תחזית אופטימית לחילופי שלטון.

בראיון שקציים ברדיו 103FM, התייחס ליברמן למצבו הפוליטי של הליכוד והבהיר כי הוא אינו מתרגש מהסקרים: "עם כל הכבוד לכל הסקרים – אני מרגיש את השטח הרבה יותר טוב. מה שצריך לשים לב זה שהליכוד לא עובר 20 מנדטים. בבחירות האחרונות היו להם 32 מנדטים, הם איבדו שליש מכוחם וגם בליכוד מבינים את זה".

ליברמן העריך כי המחנה הנגדי ישיג את הרוב הדרוש להקמת ממשלה: "אני אומר שגוש השינוי יקבל 61 מנדטים. ההערכות שלי הוכחו בדרך כלל כנכונות. כרגע אנחנו צריכים להתמקד באסטרטגיה גושית – איך כולנו מביאים ביחד יותר משישים מנדטים. אנחנו בוגרים, אחראים, וענייני מדינה הם מעל הכול. לא יהיו תככים ולא יהיו מאבקי כוח".

בכל הנוגע לאפשרות של ישיבה משותפת עם נתניהו, פסל ליברמן את התרחיש על הסף: "שיתהפך העולם ואני לא אשב עם ביבי. נתניהו – אסור שהוא ישמש אפילו כשר לשיתוף פעולה אזורי, הוא לא יכול להיות. נקודה. הוא חייב ללכת הביתה ולתת את הדין מאז ה-7 באוקטובר".