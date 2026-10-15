"החל מהיום": משרד החינוך בעדכון חשוב

יואב קיש ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בשורה לתלמידים ולצוותי ההוראה: מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה באזור הצפון החל מהיום (חמישי, 15 באוקטובר), וזאת בעקבות הבהרת צה"ל כי מדיניות הטיולים באזור נותרה ללא שינוי. ממשרד החינוך נמסר כי הטיולים יתקיימו כסדרם בהתאם לנהלים המקובלים, ובכפוף לקבלת אישור מהלשכה לתיאום טיולים ולעבודה צמודה מול הנחיות חדר המצב של המשרד.

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במקביל לחזרה לשגרה, הנחה שר החינוך לרענן ולחדד את הנחיות הבטיחות לכלל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. במשרד דגשו במיוחד את האיסור המוחלט לגעת בנפלים, בתחמושת ובחפצים חשודים, לצד חובת הדיווח המיידי לגורמים המוסמכים בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד בשטח.