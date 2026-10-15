האיגרת שהסעירה את המדינה מככבת בקמפיין של וינטר

עופר וינטר ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

מהלחימה בעזה למערכת הבחירות: עופר וינטר חוזר לאחד הטקסטים המזוהים עמו ביותר.

בתשדיר בחירות חדש, הנחשף לראשונה בסרוגים משלב יו״ר מפלגת ״עמך ישראל״ משלב בתשדיר הבחירות החדש שלו את איגרת הקרב שכתב ללוחמי חטיבת גבעתי בראשית מבצע צוק איתן - איגרת שעוררה סערה ציבורית והפכה לסמל בקרב תומכיו. בתשדיר מלווה הקראת האיגרת לוחם מילואים המתארגן לקראת יציאה לשירות. הטקסט שנכתב לקראת הקרב מקבל כעת משמעות פוליטית, והסרטון נחתם במסר: ״חיילי צה״ל לפני הכל״.

האיגרת שהפכה לסמל

ביולי 2014, כשעמד בראש חטיבת גבעתי, כתב וינטר לחייליו ״דף מפקד לקרב״. לצד הדגשת המשימה והנכונות להסתכן למען הגנת המשפחות, העם והמולדת, שילב בו מסרים של אמונה ותפילה.

״ההיסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי העזתי, אשר מחרף מנאץ ומגדף, אלוקי מערכות ישראל״, כתב אז.

בהמשך הוסיף: ״אני נושא עיני לשמיים וקורא עמכם 'שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד'. ה' אלוקי ישראל היה נא מצליח דרכינו, אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען עמך ישראל כנגד אויב המנאץ שמך״.

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האיגרת עוררה ויכוח ציבורי נרחב על מקומם של מסרים דתיים בפקודות מפקדים בצה״ל. מבקריו של וינטר טענו כי הניסוחים מעניקים ללחימה אופי של מלחמת דת; מנגד, תומכיו בימין הגנו על החיבור בין המשימה הצבאית לאמונה ולמסורת היהודית.

כעת מחזיר וינטר את האיגרת לחזית, הפעם כמועמד בבחירות. גם המילים ״עמך ישראל״, שהופיעו בתפילה שחיבר ללוחמיו, מקבלות בתשדיר משמעות נוספת - כשמה של המפלגה שבראשה הוא עומד.