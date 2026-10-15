חשד לרצח בירושלים: גבר נורה למוות, ארבעה נוספים נפצעו

אילוסטרציה ( טל גל/פלאש90 )

המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח בעקבות אירוע ירי שהתרחש הלילה (חמישי) בשכונת אבו טור בירושלים, ובמהלכו נפצעו חמישה גברים.

אחד הפצועים, שפונה לבית החולים במצב קשה, מת מפצעיו במהלך הלילה. ארבעת הגברים הנוספים שנפצעו באירוע פונו אף הם לקבלת טיפול רפואי, כשמצבם הוגדר בדרגות פציעה שונות. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה החשד כי הירי התרחש על רקע סכסוך בין משפחות. בשלב זה נמשכות פעולות החקירה לבירור נסיבות האירוע ולאיתור המעורבים.

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שוטרי תחנת עוז וחוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים הגיעו לזירה, אספו ממצאים ופתחו בבדיקת נסיבות הירי.

מפקד מרחב קדם במשטרה, תת-ניצב יניב מויאל, הגיע אף הוא לזירת האירוע, קיבל סקירה על הממצאים הראשוניים וקיים הערכת מצב מיוחדת, שבסיומה הנחה על המשך פעולות החקירה.

במשטרה ממשיכים לפעול לאיתור המעורבים באירוע ולבירור הרקע המדויק שהוביל לירי הקטלני.