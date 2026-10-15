חשש בגוש נתניהו: החסידות שתימנע בבחירות ותפיל את הימין

דאגה בגוש נתניהו לקראת הבחירות: בחסידות גור, אחת הקבוצות המשמעותיות באגודת ישראל, לא ניכרת בשלב זה התגייסות לקראת יום הבחירות.

בגוש חוששים כי המתח המתמשך בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנהגת החסידות יביא לכך שרבים מחסידיה יימנעו מלהגיע לקלפיות.

על פי פרסום של דפנה ליאל בחדשות 12 אמש (רביעי), בגוש נתניהו חוששים מתרחיש של מעין "שביתה איטלקית" מצד החסידות, שבמסגרתו לא תינתן הוראה מפורשת להחרים את הבחירות, אך גם לא תתקיים ההתגייסות הארגונית המוכרת להוצאת המצביעים.

אין מטות, אין קריאות להצביע

לפי הדיווח, בשונה ממערכות בחירות קודמות, בחסידות גור כמעט שלא עוסקים בבחירות הקרובות. בעיתונות המזוהה עם החסידות אין קריאות משמעותיות לצאת ולהצביע, ומטות הבחירות טרם החלו לפעול.

המצב מעורר חשש הן בקרב אנשי יהדות התורה והן בסביבת נתניהו, שכן לחסידות מיוחס כוח אלקטורלי של יותר מ-30 אלף קולות, לצד השפעה על קבוצות חסידיות נוספות.

אלא שהחשש אינו מסתכם בהימנעות מהצבעה. בגוש נתניהו מודאגים גם מהאפשרות שחלק מחסידי גור יבחרו להצביע למפלגת "צבע שחור", ובכך יופנו קולות למפלגה שעלולה שלא לעבור את אחוז החסימה.