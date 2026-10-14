כוננות שיא: בישראל נערכים לתקיפה של איראן

( דובר צה"ל )

מתיחות השיא מול טהרן: על רקע הדיווחים המתרבים על תכונה ביטחונית ומדינית בין ירושלים לוושינגטון, הפרשן הצבאי יוסי יהושוע מדווח כי רמת הכוננות בישראל מול איראן עלתה באופן משמעותי, וכי צה"ל נערך כעת לחזרה ללחימה בהתראה קצרה ביותר.

עם זאת, יהושוע מצנן את ההערכות לגבי פתיחה ביזמה ישראלית כרגע. "מהשיחות שלי עם גורמים במערכת הביטחון עולה שנתניהו אינו חותר למתקפה יזומה באיראן לפני הבחירות, הוא אינו שש למהלך כזה", ציין יהושוע. עוד הבהיר הפרשן הצבאי כי ככל שתתחדש הלחימה בעוצמה, ההערכה במערכת הביטחון היא שהמהלך יבוצע בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הממשל האמריקני.

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במערכת הביטחון מצביעים על החשש העיקרי בעת הזו: מניעה מ"מיסקלקולציה" – טעות בהערכת המצב שתביל להסלמה שאינה מתוכננת. מאחר שישראל ואיראן מעלות במקביל את רמת הכוננות של כוחותיהן וכל צד חושש ממהלך פתע של השני, נוצרת מציאות נפיצה שבה אירוע נקודתי עלול להדליק את האזור כולו – גם ללא כוונה מוקדמת של אחד הצדדים ליזום מערכה כוללת.