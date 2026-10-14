גיא לרר אחרי הראיון עם הפוליטיקאי הטרי: "פשוט סמרטוט"

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המתח הפוליטי בגוש הימין סביב מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עולה מדרגה: איש התקשורת ומגיש 'הצינור', גיא לרר, תקף בחריפות בחשבון האישי שלו את פעיל ההסברה יוסף חדאד, המתמודד במקום השני ברשימתו של וינטר, ואת האסטרטגיה הפוליטית של הסיעה.

לרר תיאר ראיון שקים עם חדאד, שבו גולל האחרון את ההתקפות הקשות והקמפיין שמנהלת נגדו מפלגת הליכוד במטרה להוריד את הרשימה אל מתחת לאחוז החסימה. "מסיים ראיון עם יוסף חדד שמספר כמעט בדמעות על מסע ההכפשות הנבזי וההתעללויות שהוא עובר מהליכוד, נתניהו ומה שבלשונו היא מכונת הרעל", שיתף לרר.

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אלא שלדברי לרר, הדרמה האמיתית התחוללה כאשר שאל את חדאד על הצעדים הפוליטיים של מפלגתו ביום שאחרי הבחירות. "אחרי כל זה, אני שואל: אתם הולכים לשבת תחתיו ורק תחתיו? 'כן', הוא עונה בלי להניד עפעף".

לרר לא חסך את ביקורתו הנוקבת מהתשובה וסיכם בנחרצות: "מציאות פוליטית חולה וסמרטוט מוחלט של וינטר עוד לפני שהחלה הקריירה הפוליטית שלו".