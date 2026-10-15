נטפליקס מפטרת כ־1,000 עובדים - הקיצוץ הגדול ביותר מאז 2022

נטפליקס יוצאת לסבב הפיטורים הגדול ביותר שלה מאז 2022: לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החברה תקצץ כ־6% מכוח האדם שלה, שהם כ־1,000 משרות ברחבי העולם. המנכ"לים המשותפים, גרג פיטרס וטד סרנדוס, הודיעו לעובדים על המהלך במזכר שנשלח ביום רביעי בבוקר.

לפי הדיווח, עיקר הפיטורים יתמקדו במחלקות המוצר, הטכנולוגיה, המשפטים ומשאבי האנוש. ההודעה מגיעה פחות משבוע לפני פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, המתוכנן ל־20 באוקטובר, על רקע חששות בשוק מהאטה בצמיחה ומהיחלשות המעורבות של הצופים בשירות.

יותר עובדים מכפי שהוערך בתחילה

היקף הקיצוץ גדול מזה שעלה בדיווחים המוקדמים. אתר פאק דיווח ב־9 באוקטובר כי נטפליקס מתכננת לפטר כ־5% מעובדיה - שיעור שמשמעותו כ־800 עד 850 משרות, בהתאם להערכת מספר העובדים שעליה התבסס החישוב.

נטפליקס סיימה את 2025 עם כ־16 אלף עובדים במשרה מלאה, בעוד שחלק מהדיווחים השתמשו בהערכה של כ־17 אלף עובדים. עד להודעה ביום רביעי, החברה לא אישרה את היקף הקיצוץ או פירטה אילו צוותים ייפגעו.

סבב הפיטורים המשמעותי הקודם התרחש ב־2022, אז קיצצה החברה מאות משרות בתקופה שבה הצמיחה נחלשה והיא איבדה מנויים. מאז הרחיבה נטפליקס את פעילותה לפרסום, לשידורים חיים ולמשחקים - אך שאלת המשך הצמיחה שלה חוזרת כעת למוקד.

האנליסטים רוצים לראות יותר ממספר המנויים

עוד לפני ההודעה לעובדים, חברת המחקר הובר ריסרץ' הורידה ביום שלישי את המלצתה על מניית נטפליקס בשתי דרגות, מ״משקל יתר״ ל״משקל חסר״. לפי Investing.com, מחיר היעד ל־12 חודשים ירד מ־85 דולר ל־70 דולר.

האנליסט קרייג הובר מנה את הדיווחים על הפיטורים כאחת משש סיבות להורדת ההמלצה. הוא הזכיר כי הקיצוצים הגדולים הקודמים הגיעו ברבעון השני של 2022, לאחר שני רבעונים רצופים של אובדן מנויים.

חשש נוסף נוגע להיקף השימוש בשירות. לפי הנתונים שהציג הובר, שעות הצפייה העולמיות בנטפליקס עלו ב־2% במחצית הראשונה של 2026 והסתכמו ב־97 מיליארד שעות. אלא שלפי חישוביו, בחלוקה למספר המנויים מדובר בירידה של כ־5% בשעות הצפייה למנוי. כלומר, עלייה בסך הצפייה אינה מעידה בהכרח שכל מנוי צופה יותר.

הובר גם מתח ביקורת על החלטת החברה לעבור מפרסום דוחות מעורבות פעמיים בשנה לפרסום שנתי, והעריך כי היא תימנע בשלב זה מהעלאת מחירים נוספת בארצות הברית.

הדוחות הקרובים יעמידו את ההנהלה במבחן

גם אנליסטים בקיבנק מבקשים לראות משמעת תקציבית הדוקה יותר. הם ציינו כי מספר עובדי נטפליקס גדל מ־8,600 ב־2019 ל־16 אלף ב־2025, וקראו לצמצום נוסף בהוצאות ולמידע ברור יותר על תוכניות ההשקעה בתוכן.

הפיטורים מציבים כעת שאלה מרכזית לקראת הדוחות: האם מדובר במהלך התייעלות שנועד לשפר את הרווחיות, או באיתות ללחצים עמוקים יותר על הצמיחה? המשקיעים יחפשו בתוצאות ובהסברי ההנהלה תמונה ברורה יותר של מגמות הצפייה, ההוצאות והיכולת להמשיך להגדיל הכנסות.