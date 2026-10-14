שבועיים לבחירות: ההצעה של יעקב ברדוגו לגדי איזנקוט

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה, והרוחות במערכות האקטואליה והאולפנים סוערות: איש התקשורת ומועמד הליכוד לכנסת, יעקב ברדוגו, פנה הציע היום (רביעי) הצעה מפתיעה ליו"ר מפלגת "ישר!", אלוף (במיל') גדי איזנקוט.

במהלך משדר יומן הערב ברדיו 'גלי ישראל' עם דורון כהן וסילבן שלום, התייחס ברדוגו להופעותיו התקשורתיות של איזנקוט לעומת אלו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקרא ליו"ר המפלגה להתייצב מולו לדו-קרב רדיופוני.

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"אין לי בעיה לקרוא לגדי איזנקוט, ולא בפעם הראשונה, לעימות", הצהיר ברדוגו בשידור. "כשאני משווה את הריאיון שלו הבוקר לריאיון של ראש הממשלה עכשיו... אני מציע לו כרגע: הרמה של העימות היא רמה מולי, לא מול נתניהו".

דבריו של ברדוגו מגיעים ברקע הסקרים האחרונים המראים כי מפלגתו של איזנקוט מובילה את גוש האופוזיציה ומחזקת את מעמדה, בעוד שבמערכת הפוליטית גוברים הלחצים לקראת עימותים ישירים בין מובילי הרשימות לקראת יום הבוחר.