עמית סגל על הדרמה הבטחונית: "הלם הלם, הלם"

( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

טלטלה בעולם התקשורת והפוליטיקה סביב סוגיית "ההתרעה המצרית" שלפני ה-7 באוקטובר: בעקבות חשיפה דרמטית ב'כאן חדשות', התברר כי הדיווחים הנרחבים על ביקור חשאי של ראש המודיעין המצרי בישראל ימים ספורים לפני הטבח התבססו על טעות עובדתית חמורה.

על פי החשיפה, המטוס הפרטי המצרי שנחת בנתב"ג לא נשא עמו את ראש המודיעין המצרי ולא הגיע לצורך פגישה ביטחונית או מדינית דחופה – אלא אכלס שני אנשי עסקים בלבד, שנחתו בארץ לעצירת ביניים קצרה לשם תדלוק טכני בלבד של כלי הטיס. בעקבות הגילוי, הגיב הפרשן הפוליטי עמית סגל בסערה ובציניות: "אז כל הסיפור על ההתרעה המצרית זה שני אנשי עסקים שעצרו לתדלוק?", תהה סגל. "על זה כל ההקצפה, השמועות, התחקירים, הספרים, האזהרות, התגובות? הלם הלם הלם".

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מהסיפור הדרמטי על אזהרת החירום – ועד לעצירת התדלוק

תגובתו החריפה של סגל מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים הדהדו בתקשורת הישראלית והבינלאומית – ובראשם בתחקיר נרחב במגזין 'האטלנטיק' – טענות לפיהן כ-11 ימים לפני מתקפת הטרור נחת בנתב"ג ראש המודיעין המצרי, עבאס כאמל. בדיווחים נטען כי כאמל הגיע לפגישת חירום חשאית והעביר אזהרה חמה ומפורשת לגורמים בישראל כי "עזה עומדת להתפוצץ".

הדיווח הזה הצית גל האשמות פוליטי ותקשורתי עצום, ספרים ומאמרי דעה סביב השאלה מי במערכת הביטחון ובדרג המדיני קיבל את ההתרעה והתעלם ממנה.

אלא שכעת מתברר כי מדובר בעצירת תדלוק שגרתית לחלוטין של מטוס אזרחי, שאין בינה לבין פגישות מודיעיניות או אזהרות ביטחוניות דבר. החשיפה שמורחת באור מביך את הדיווחים הקודמים הציתה סערה גדולה בקרב עיתונאים ופרשנים, וערערה את אחד הנרטיבים המרכזיים שנדונו בתקופה האחרונה.