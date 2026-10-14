בצה"ל נערכים למגה אסון: אלו הערים שצפויות להיחרב

ארכיון ( דובר צה"ל )

במקביל לאיומים הביטחוניים מאיראן ומזירות הלחימה השונות, בצה"ל מגבירים בימים אלה את ההיערכות לתרחיש ייחוס חמור נוסף: רעידת אדמה עוצמתית שתפגע באזורים נרחבים בישראל ותוביל לאסון לאומי.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קבע בתוכנית העבודה של צה"ל לשנת 2027 מתן עדיפות גבוהה להכנת הצבא לאירוע רעש אדמה. ההחלטה מגיעה מתוך הבנה סטטיסטית ומחקרית: רעידת האדמה הקטלנית האחרונה שפקדה את האזור התרחשה בשנת 1927 – לפני כמעט מאה שנים – לאורך השבר הסורי-אפריקאי, וגרמה למאות הרוגים ולפי המחקרים רעש עוצמתי מתרחש באזור זה כפעם במאה שנה. במערכת הביטחון סימנו 10 ערים מרכזיות בישראל שבהן פוטנציאל ההרס מוגדר כגבוה במיוחד, בשל קרבתן לשבר הסורי-אפריקאי וריבוי מבנים ישנים שאינם עמידים לפי התקנים: קריית שמונה, חצור הגלילית, ראש פינה, טבריה, צפת, עפולה, מגדל העמק, בית שאן, ערד ואילת.

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כחלק מפקודות שעת החירום, צה"ל ומשרד הבריאות מתניעים סבב תרגילים בבתי החולים ברחבי הארץ. במסגרת התרגילים נבחנת יכולת המוסדות הרפואיים להתפנות במהירות למתחמים פתוחים כמו מגרשי חניה וספורט, ולהמשיך לטפל ברבבות נפגעים תוך כדי האירוע. התרגיל שנערך היום נוהל על ידי מפקד מחוז הצפון בפיקוד העורף, אלוף-משנה פז גדיה, ונבחן על ידי מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ובכירים במשרד הבריאות.

אל"מ פז גדיה ציין במהלך התרגיל: "בית החולים צריך לדעת לחיות תוך כדי רעידת האדמה, וזה לא רק להוציא את האנשים. מדובר בתרחיש ייחוס לאומי ששר הביטחון הגדיר כמשימת מוכנות. הסטטיסטיקה מראה חלון של 100 שנה, ויש לנו יכולת מרגע שהאירוע מתחיל להעריך את היקף הנזק". גדיה הוסיף כי ההערכה היא שבצפון בלבד מדובר באלפי לכודים ומאות הרוגים, והדגיש כי המוכנות לכך מוגדרת כמשימה מקבילה לאיומים הצבאיים.