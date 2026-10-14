שי גולדן משבית את השמחה של השמאל: "מציע לכם לא לחגוג"

שי גולדן ( פייסבוק / העולם הבוקר )

סערת הדלפת התכתבויות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיכה לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית והתקשורתית. איש התקשורת שי גולדן פרסם פוסט תקיף שבו קרא לציבור ולתקשורת להימנע מחגיגה על החומרים האישיים שנחשפו ברשת.

"שוו בנפשכם שפורצים לטלפון שלכם ומפיצים את כל ההתכתבויות שלכם ברשת", כתב גולדן. "אני בטוח שיש שם כמה שלא תרצו שכל העולם יראה – מה שאתם חושבים על החמות, התכתבות עם חבר על חבר אחר, או משהו שסיבך את הנישואים או מקום העבודה. מיליון דברים שאתם ממש לא רוצים שכל העולם יקרא". גולדן הבהיר כי הביקורת הקשה שלו על התנהלותו של אוריך אינה מצדיקה את הפגיעה בפרטיות: "העובדה שהאיש חלאה צינית והרסנית, וזה שהוא ברשלנות חיבר את הווצאפ שלו לשרת פתוח וסיכן בטמטומו את ביטחון ישראל – לא באמת משנה לעצם הטענה. שהשב״כ יטפל באיש ובטמטומו כאיש הקרוב ביותר לראש הממשלה".

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עם זאת, הדגיש איש התקשורת את הקו האדום לטעמו: "בעיניי, ציבורית ועיתונאית אסור לעשות שימוש בחומר שהושג כך. באמת שאסור. כי היום זה אוריך, ומחר זה אתם. אם טרם הפנמתם, גם כל ההתכתבויות שלכם חשופות – והמשפחה שלכם תתפרק, ואיש לא ידע על זה כי אתם לא מעניינים אף אחד".

את דבריו חתם גולדן במתקפה נגד המבקרים שתקפו אותו ברשתות החברתיות: "ראיתם ארבע שניות בפרומו לכתבה שבה לא צפיתם – תנו קללות, עלבונות ושיעורים ביהדות ובציונות בפול גז. עלובים".