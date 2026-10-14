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במעמקי היערות

הדהימה את המדענים: פטריית ענק במשקל של יותר משני קילו

במעמקי היערות בסין התגלתה פטרייה מסתורית המתנשאת לגובה של חצי מטר ושוקלת יותר משני קילוגרמים | בדיקות גנטיות חשפו כי היא משתייכת לשושלת קדומה בת כ-65 מיליון שנה, שנוצרה זמן קצר לאחר הכחדת הדינוזאורים | החוקרים מעריכים כי התגלית עשויה לשנות את הבנתנו על עולם הפטריות

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הפטריה (צילום: רשתות חברתיות)

במעמקי היערות של מחוז יונאן שבדרום-מערב סין גילו מדענים יצור יוצא דופן, שמצליח להפתיע אפילו חוקרים ותיקים: פטריית ענק לבנבנה, שגופה מתנשא לגובה של עד 50 סנטימטרים ומשקלו מגיע ל-2.2 קילוגרמים. אלא שהממדים המרשימים הם רק תחילתו של הסיפור.

הפטרייה החדשה, שקיבלה את השם המדעי Dianjunus rex, או בקיצור D-rex, התגלתה במהלך סיורים מדעיים ביערות האזור. היא צומחת על שורשי עצים, ומציגה מבנה גדול וזקוף שאינו דומה לפטריות המוכרות לרובנו.

צוות חוקרים מסין, מתאילנד וממקסיקו אסף דגימות מהפטרייה וערך להן בדיקות גנטיות ומורפולוגיות. התוצאות היו מפתיעות במיוחד: הפטרייה אינה רק מין חדש למדע, אלא מייצגת גם סוג חדש ומשפחה ביולוגית חדשה לחלוטין, שקיבלה את השם Dianjunaceae.

הפטריה (צילום: רשתות חברתיות)

גודלה החריג של הפטרייה מעורר שאלות. עד כה הגיעו גופי הפרי הגדולים ביותר שתועדו בקבוצתה לגובה של כ-20 עד 30 סנטימטרים בלבד. הפטרייה החדשה גדולה מהם באופן משמעותי.

אחת ההשערות היא שממדיה העצומים מעניקים לה יתרון בהפצת נבגים באמצעות הרוח, מעל לצמחייה הצפופה שעל קרקע היער. עם זאת, יצירת גוף כה גדול דורשת השקעת אנרגיה רבה, ועדיין לא ברור כיצד התפתחה תכונה יוצאת דופן זו.

המחקר, שפורסם בכתב העת המדעי Frontiers in Fungal Biology, מדגיש עד כמה עולם הפטריות עדיין אינו מוכר למדע. לדברי החוקרים, יערות מזרח אסיה עשויים להסתיר מינים רבים נוספים שטרם התגלו.
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