יהודה גליק חושף למי יצביע בבחירות ותוקף את נתניהו

( מרים אלסטר / פלאש90 )

חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק חושף למי יצביע בבחירות הקרובות לכנסת, ובמקביל יוצא במתקפה חריפה מתוך הבית נגד האסטרטגיה הפוליטית של מפלגתו ונגד הלחצים המופעלים על מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר.

בפוסט שפרסם בחשבונו האישי, הבהיר גליק כי למרות הביקורת, נאמנותו הפוליטית נותרה במקומה: "אני איש ליכוד, תומך ליכוד ובעזרת השם אצביע מחל ביום הבחירות, ואעשה כל אשר לאל ידי כדי שהליכוד ינצח בבחירות האלו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות עם זאת, גליק בחר שלא לשתוק מול הקמפיין שמנהלת המפלגה בימים האחרונים להפלת רשימתו של וינטר. "דווקא משום כך אני לא מצליח להבין את ההיגיון בהתנהלות של המפלגה כלפי מפלגת עמך ישראל. זה מכוער, לא הוגן ובעיקר די מטומטם", כתב נחרצות.

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לדבריו, הניסיון למחוק את מפלגתו של וינטר פוגע בראש ובראשונה במחנה הלאומי כולו: "המפלגה הזו פנתה לציבור ימין שלא רצה להצביע מחל ומציל אותם מתמיכה בגוש השמאל. הקולות האלו קריטיים עבור הימין. ההליכה להם על הראש, שעלולה לגרום לכך שלא תעבור את אחוז החסימה, היא ירייה עצמית ברקה".

גליק חתם את דבריו בהבעת דאגה עמוקה מתוצאות הלילה הדרמטי של הבחירות: "זה הזוי ולא מכובד בכל פרספקטיבה שאני יכול להבין. מתפלל שהליכוד ינצח בגדול – לצערי עכשיו צריך עוד יותר תפילות".