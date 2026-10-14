תעלומה מדאיגה: מאות גורי לווייתנים מתו בתוך חודשים

תופעה חריגה ומדאיגה מתרחשת בחודשים האחרונים בחופי פטגוניה שבארגנטינה: יותר מ-300 גורים של לווייתן אובלנה דרומית נמצאו מתים מאז חודש יוני, במה שמדענים מגדירים כאירוע תמותה יוצא דופן בהיקפו. מדובר במספר הגבוה כמעט פי שלושה מהשיא הקודם, שנרשם בשנת 2012, אז מתו 113 גורים.

התמותה ההמונית התגלתה בחופי חצי האי ואלדס, אחד מאזורי הרבייה החשובים בעולם של הלווייתנים. מדי שנה מגיעות אליו נקבות כדי להמליט ולגדל את גוריהן במים הרדודים והמוגנים. אלא שהשנה, במקום גורים השוחים לצד אמותיהם, התגלו לאורך החופים מאות פגרים.

בדיקות מעבדה ראשוניות גילו בחלק מהגורים חיידק פתוגני בשם Erysipelothrix rhusiopathiae, המסוגל לגרום לזיהומים חמורים ואף למוות. החיידק מוכר למדענים ונמצא בעבר בלווייתנים באזור, אולם עדיין לא ברור מדוע דווקא השנה נרשמה התפרצות כה קטלנית.

אחת ההשערות המרכזיות מתמקדת בשחפים החיים באזור. במשך עשרות שנים תועדו שחפים המנקרים את גבם של לווייתנים העולים לפני המים, לעיתים עד ליצירת פצעים פתוחים. החוקרים בודקים כעת האם הפצעים הללו משמשים שער כניסה לחיידק, או שהשחפים עצמם מעבירים אותו בין הלווייתנים.

לצד זאת, נבדקת האפשרות ששינויים בטמפרטורת המים, בתנאי הסביבה או בזמינות המזון פגעו בעמידות הגורים לזיהומים. החוקרים אינם שוללים גם את האפשרות שהחיידק עבר שינוי שהפך אותו לאלים יותר.

למרות הממצאים המדאיגים, המדענים מדגישים כי עדיין מוקדם לקבוע כיצד תשפיע התמותה על אוכלוסיית הלווייתנים בטווח הארוך. עם זאת, הם מזהירים שאם אירועים דומים יתרחשו גם בשנים הבאות, ההשלכות עלולות להיות חמורות.