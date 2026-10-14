עמית סגל: "זה כבר לא שמועות. משהו גדול קורה"

עמית סגל ( צילום: נתן קון )

רחש-בחש מדיני וביטחוני גובר אופף בימים האחרונים את וושינגטון וירושלים: הפרשן הפוליטי עמית סגל משרטט בטורו ב'ישראל היום' את התכונה מאחורי הקלעים ומעריך כי הפעם לא מדובר בספקולציות בלבד.

"זה כבר לא עוד שמועות שווא וספקולציות. משהו קורה", כותב סגל, ומצביע על התפתחות משמעותית העומדת על הפרק. לכאורה, מציין הפרשן, מהלך כזה מנוגד לכל היגיון פוליטי ומשטרתי: האיראנים מעדיפים להימנע מהסלמה לקראת מערכת הבחירות בישראל, ובמקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינו מעוניין בהסלמה נרחבת לפני הבחירות באמריקה. עם זאת, סגל מעלה תרחיש אסטרטגי אפשרי: "אם מתחילים במערכה בסוף אוקטובר, ואז מקבלים את אישור הקונגרס העדיין רפובליקני בסוף דצמבר – זו אולי הדרך להפיל את המשטר? הרי האיראנים עובדים לטווח ארוך, וחודשיים בשבילם זה כלום".

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לצד התרחיש הנרחב, סגל מציע אפשרות סבירה יותר של מהלך ממוקד: "אולי הסיפור הוא אירוע מוגבל, נקודתי, שלא יזניק את מחירי הדלק אבל יביא הישג משמעותי שיחסל, בתקווה, את הדיון על נחיצות המלחמה והישגיה".

סגל חותם בסימן שאלה לגבי האופן שבו ישפיע המהלך על הזירה הפוליטית בשתי המדינות: "מה יכול להיות קצר ואלגנטי? איך לא מסתבכים בסבב שלישי שיסתיים ללא הכרעה ברורה, בעיתוי רגיש עבור שני פוליטיקאים שהסקרים מנבאים להם מכה קשה, משני צידי האוקיינוס?".