אחרי 45 שנות עבודה בקולנוע - קשישה זכתה להפתעת חייה

לפעמים מעשה קטן של תשומת לב יכול לשנות את חייו של אדם. זה בדיוק מה שקרה בעיר מריוויל שבמדינת טנסי בארצות הברית, כאשר צעירה בת 21 בשם ברוקלין גרין הגיעה לצפות בסרט בבית קולנוע מקומי של רשת AMC.

במהלך הביקור הבחינה גרין באישה מבוגרת, שגבה כפוף, כשהיא דוחפת ומושכת עגלת אשפה ועוסקת בניקיון המקום. למרות גילה המבוגר, האישה המשיכה לעבוד במרץ, ומסירותה לא נעלמה מעיניה של הצעירה.

גרין החליטה לצלם סרטון קצר של העובדת ולהעלות אותו לרשת החברתית טיקטוק. במקביל פתחה עבורה קמפיין גיוס תרומות באתר GoFundMe, בתקווה לגייס סכום צנוע שיסייע לה בתשלום שכר דירה ובהוצאות המחיה.

אלא שמה שהחל כיוזמה קטנה הפך במהירות לתופעה ויראלית יוצאת דופן.

בתוך יממה אחת בלבד הצליח קמפיין התרומות לגייס יותר מ-100 אלף דולר. למחרת, כאשר גרין שבה לבית הקולנוע כדי להפתיע את העובדת, הסכום כבר טיפס ל-146 אלף דולר.

במהלך ביקורה השני גילתה גרין פרטים נוספים על האישה, ששמה מרי. מנהל המשמרת סיפר לה כי מרי עובדת בבתי קולנוע כבר יותר מ-45 שנה, וכי היא אוהבת מאוד את עבודתה.

לדבריו, מרי אף חוששת שהפסקת העבודה בגילה עלולה להשפיע לרעה על מצבה. מבחינתה, העבודה אינה בהכרח רק מקור פרנסה, אלא גם חלק משמעותי משגרת חייה.

באותו יום מרי לא נכחה בבית הקולנוע, אך בהמשך הצליחה גרין לפגוש אותה ולהפתיע אותה עם הבשורה המשמחת על הסכום העצום שנאסף עבורה.

המפגש תועד עבור התורמים, ומרי הנרגשת הודתה לכל האנשים שהתגייסו למענה. "תודה רבה כל כך לכל האנשים הנפלאים שתרמו כסף", אמרה.