מכה קשה לגנץ: הח"כ הוותיק פורש מהמפלגה

בני גנץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

טלטלה נוספת ברשימת כחול לבן לקראת הבחירות: חבר הכנסת אלון שוסטר, מהשותפים הוותיקים והקרובים ביותר ליו"ר המפלגה בני גנץ, נמצא בדרך החוצה מהרשימה, כך דווח הערב (רביעי) על ידי כתב גלי צה"ל יובל שגב.

על פי הדיווח, שוסטר אמר לגנץ בימים האחרונים בצורה ברורה כי הוא אינו מתכוון להישאר ברשימה עד יום הבחירות, "אם לא יהיה נס בסקרים" שיורה על שינוי מגמה בנתוני הצפייה והתמיכה בציבור. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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עוד דווח כי שוסטר כבר החל לדון על מועד הפרישה המתאים ביותר מהחיים הפוליטיים או מהרשימה לכנסת, כחלק מגל הפרישות והלחצים הפוליטיים המאפיינים את הישורת האחרונה של מערכת הבחירות.

עזיבה אפשרית של שוסטר, לשעבר שר החקלאות וראש המועצה האזורית שער הנגב, מהווה מכה תדמיתית ופוליטית נוספת עבור גנץ, המאבד את אחד מהעוגנים המרכזיים והוותיקים של סיעתו.