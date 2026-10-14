לאחר המחלה הקטלנית: היצור שיציל את היערות התת-ימיים בקליפורניה

מול חופי מונטריי שבקליפורניה יוצאים צוללנים למשימה יוצאת דופן: להחזיר לקרקעית האוקיינוס יצור ימי בעל עד 24 זרועות, בתקווה שיצליח להציל מערכת אקולוגית שלמה מקריסה.

היצור הוא כוכב ים חמנית, מין המצוי בסכנת הכחדה חמורה, שבעבר היה אחד הטורפים החשובים במערכת האקולוגית של חופי האוקיינוס השקט.

מאז שנת 2013 גרם גל חום ימי להתפשטות מחלה קשה בקרב כוכבי הים. יותר מ-90% מאוכלוסייתם באוקיינוס השקט הושמדה. בעבר התקיימו לאורך החוף, מאלסקה ועד באחה קליפורניה, כשישה מיליארד פרטים.

להיעלמותם היו השלכות הרסניות. כוכבי הים ניזונו מקיפודי ים סגולים, ובהיעדר הטורפים הטבעיים התרבתה אוכלוסיית הקיפודים במהירות. הם החלו לכרסם את יערות הקלפ, אצות ענק המשמשות בית גידול לאלפי מינים ימיים. לדברי החוקרים, כ-95% מיערות הקלפ באזור נפגעו או נעלמו בתוך כעשור.

כדי להציל את היערות, מדענים מגדלים כעת כוכבי ים במכלים מיוחדים ומשחררים אותם באופן מבוקר לקרקעית הים.

החוקרים גילו שכוכב ים חמנית מסוגל לטרוף שלושה עד ארבעה קיפודי ים ביום, אולם השפעתו החשובה ביותר עשויה להיות דווקא הפחד שהוא מעורר. הקיפודים מסוגלים לחוש בנוכחותו באמצעות חומרים כימיים במים, ובעקבות זאת הם מסתתרים ומפחיתים את פעילות האכילה שלהם ברדיוס של כמעט חמישה מטרים.

החוקרים מכנים את התופעה הזאת "הילת הפחד". עצם נוכחותו של הטורף עשויה לאפשר לאצות הצעירות להשתקם, גם בלי שכוכבי הים יטרפו את כל הקיפודים.

נכון למועד הדיווח, לא ידוע על כוכבי ים חמנית שנותרו במפרץ מונטריי. הניסויים הנוכחיים נועדו לבדוק כיצד כוכבי הים שגודלו במעבדה מתנהגים בסביבה הטבעית וכיצד הקיפודים מגיבים אליהם.

אם הניסויים יצליחו, מקווים המדענים להשיב את כוכבי הים באופן קבוע למפרץ בתוך שנים אחדות.