איראן לוחצת על הגז: עליה דרמטית בפגיעה בספינות בהורמוז

האיראנים לא מוותרים על מנוף הלחץ של הורמוז, ומעלים את גובה הלהבות אל מול הצלחת הצי האמריקאי לשבור את אחיזת החנק של המשטר על נתיב המים הקריטי.

גורמים באירן ובמפרץ מתארים עליה דרמטית במספר התקיפות האיראניות על ספינות ומכליות נפט הפועלות לצאת ממצרי הורמוז ללא אישור המשטר. לאחר שלפני מעט יותר משבוע הכריזו משמרות המהפכה על "מבצע לחיזוק הריבונות בהורמוז" הנתונים המדאיגים נחשפים.

על פי מידע חדש, התקפות על כלי שיט במיצר הורמוז ובסביבתו הסלימו, כאשר לפחות 10 ספינות נפגעו מאז יום ראשון, המספר הגבוה ביותר מזה חודשים רבים. לפחות שישה כלי שיט נפגעו ביום ראשון, המספר הגבוה ביותר ליום בודד מאז פרצה המלחמה, ולאחריו נפגעו ארבע ספינות נוספות ביום שלישי שלאחר מכן.

דיווחים אלה מגובים גם בדוחות אירוע מחברת האבטחה הימית Vanguard, ארגון הימאות הבינלאומי (IMO) והסוכנות הימית הבריטית UKMTO שתיעדו את הפגיעות הראשוניות.

בנוסף לכך, לפחות שתי ספינות שקעו לאחרונה במיצרים בעקבות תקיפות איראניות, הספינה GFS Pride, הנושאת את דגל סינגפור, שקעה לאחר שנפגעה מטיל איראני במהלך השבוע. הספינה Cape Dao, הנושאת את דגל אנטיגואה וברבודה, שקעה גם היא ביום רביעי.

רבים מעריכים כי מדובר בניסיון איראני להחזיר את הרלוונטיות של הלחץ על הורמוז, אותו פרץ הצי האמריקאי בהצלחה רבה שהביא להיחלשות משמעותית של הקלף האיראני. כעת מנסה המשטר להחזיר אליו את תשומת הלב, ככל הנראה גם בניסיון להחליש את הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.