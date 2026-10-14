נתניהו חוגג את היחסים המדיניים החדשים: "משהו מופלא קורה"

בטקס קבלת פנים חגיגי במשרד החוץ לרגל חנוכת השגרירות ה-10 בירושלים, בירך ראש הממשלה בנימין נתניהו על מה שהגדיר כרגע היסטורי ביחסים עם אמריקה הלטינית. נתניהו שיבח את החלטת קולומביה להעביר את השגרירות לבירה, והדגיש את החשיבות האסטרטגית והערכית שבמהלך.

בנאומו שחזר נתניהו את פריצת הדרך המדינית שיזם בעבר ביבשת: "בשנת 2017 גיליתי עובדה מדהימה: אף ראש ממשלה מכהן בישראל, במהלך כמעט 70 שנות ההיסטוריה שלנו, לא הגיע דרומית לטקסס... אז החלטתי שאנחנו חייבים לשנות את זה".

ראש הממשלה התייחס לטלטלות הפוליטיות שעברו על היבשת בשנים האחרונות, אך הבהיר כי כעת מתחולל שינוי מעמיק: "משהו מופלא קורה באמריקה הלטינית".

"שרה ואני הגענו לשלושה מקומות: קולומביה, ארגנטינה ומקסיקו. זה היה ביקור נהדר, ידידותי מאוד בכל אחת מהמדינות הללו".

נתניהו אף התבדח והתייחס לאירועים העכשויים בדרום אמריקה, כמו הבחירות לנשיאות בברזיל: "אגב, שנה לאחר מכן, נסענו למדינה ׳קטנה׳ בשם ברזיל, להשבעת הנשיא בולסונארו. מי יודע? אולי נעשה זאת שוב".

ראש הממשלה המשיך ותיאר את הידרדרות היחסים בשנים בהם עלו אנשי שמאל קיצוני לשלטון במדינות אלה: "הקשרים העמוקים הללו השתבשו, הם סטו ממסלולם, משום שבארגנטינה, במקסיקו, בברזיל, ולאכזבתי גם בקולומביה, קם פרעה חדש, פרעונים חדשים, אשר לא ידעו את יוסף, או את גדעון, או את בנימין. וכל זה נסחף לתוך ברית ה"ווק" הגלובלית. זה פשוט הלך והדרדר, הלך והדרדר".

וחגג את השינוי העכשווי ביחסים ומה שתיארת כחזרתם למסלולם הטבעי: "אני חייב לומר לכם שמשהו מופלא קורה באמריקה הלטינית. הכול חוזר. הכול חוזר בחזרה. הידידות הגדולה, האהדה הגדולה, האהדה העמוקה בין העמים שלנו. ידידות אמת. היא מבוססת, כן, על האינטרסים. אדבר על כך בעוד רגע. אך היא מגיעה מהלב. היא מגיעה מתוך ערכים. ואני חייב לומר שהנשיא אבלרדו דה לה אספרייה ניסח זאת בדיוק כפי שזה, וגם אתה, עומר, אמרת זאת בדיוק: מדובר במורשת משותפת. מורשת יהודית-נוצרית שהחלה בעיר הזאת, בעיר הזאת ממש. עיר הנביאים, מלך ישראל, עיר הנצרות. כאן הכול התחיל, וזה מחבר בקשר חזק ביותר בין העמים שלנו. לא רק העבר, אלא תפיסת העתיד".

נתניהו עמד על המאבק הגלובלי המשותף וציין כי היחסים אינם מבוססים רק על אינטרסים טכנולוגיים וביטחוניים, אלא על חזון ערכי ער: "אנחנו מייצגים חיים ותקווה, ואנחנו ניצבים מול כת מוות שאוחזת בחלקים מהעולם. זהו קרב של הציוויליזציה נגד הברבריות".

הוא המשיך וציין כי מעבר לקשרים התרבותיים, יש יחסים של העשרה הדדית בין הצדדים: "אנחנו רוצים לתפוס את העתיד ביחד בביטחון, בחקלאות, במים, בבינה מלאכותית, בהכול. אנחנו רוצים להצמיח ולפתח, לא רק את היבולים, אלא את האנשים, את הילדים. להעניק תקווה. זה מה שאנחנו מייצגים".

בסיום דבריו שיתף ראש הממשלה ברגע אישי ממשרדו, כשהוא מקשר בין השורשים ההיסטוריים לעוצמה המודרנית של מדינת ישראל: "כשאנשים נכנסים למשרדי... הם רואים דגם קטן של טנק מרכבה ו-F-35. לזה אני קורא עוצמה. ולצידו הם רואים עותק של התנ"ך. לזה קוראים אמונה. עוצמה ואמונה – זה מה שמכוון ושומר על העתיד שלנו, וזה מה שאנחנו מביאים לברית שלנו יחד איתכם".