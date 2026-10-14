טרגדיה: הרוג בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת

השריפה באינטל ( צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל )

בשעות הצהריים התרחש פיצוץ במפעל השבבים של אינטל בעיר קריית גת בו נפצעו שלושה בני אדם עובדי החברה בדרגות שונות, אחד במצב אנוש ושניים במצב קשה. בית החולים סורוקה עדכן בצער כי האדם שהגיע לבית החולים במצב אנוש, לא שרד את פצעיו.