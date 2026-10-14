טרגדיה: הרוג בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת

בשעות הצהריים התרחש פיצוץ במפעל השבבים של אינטל בעיר קריית גת בו נפצעו שלושה בני אדם עובדי החברה בדרגות שונות, אחד במצב אנוש ושניים במצב קשה. בית החולים סורוקה עדכן בצער כי האדם שהגיע לבית החולים במצב אנוש, לא שרד את פצעיו.
מבית החולים סורוקה נמסר עדכון בנוגע למצבם של הפצועים בתקרית החריגה במפעל השבבים של אינטל.
מבית החולים נמסר: "לצערנו, הפצוע שפונה היום בצהריים במצב אנוש לחדר הטראומה במלר״ד סורוקה, בעקבות הפיצוץ במפעל בקריית גת, נפטר מפצעיו חרף מאמצי הצוותים הרפואיים.
אנו משתתפים בצער המשפחה".
בקשר לשני הפצועים הנוספים נמסר כי בשלב זה הם ממשיכים לקבל טיפול רפואי אינטנסיבי: "2 הפצועים הנוספים מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה".