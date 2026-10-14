עם אש בעיניים: למעלה מ-3,000 פעילים בכנס של ׳נעם׳

מפלגת נעם ( צילום: דוברות נעם לישראל )

אולם בנייני האומה בירושלים היה מלא עד אפס מקום הערב (רביעי) כאשר כ-3,500 פעילים מכל רחבי הארץ, מהגליל ועד הנגב, הגיעו לכנס השגרירים הארצי של מפלגת נעם לישראל, בפתיחת הישורת האחרונה לקראת הבחירות.

פחות משבועיים נותרו ונראה כי חברי המפלגה רוצים לטרוף את השטח. לגייס מצביעים חדשים, לעודד מצביעים ותיקים לצאת לשטח ולהביא איתם מצביעים חדשים.

הכנס לא היה עוד עצרת בחירות. כל אחד ואחד מהנוכחים באולם הגיע בתור "שגריר" של המפלגה, לאחר שנטל על עצמו התחייבות אישית אחת: לגייס לפחות 50 מצביעים נוספים עד יום הבחירות, כחלק מתשתית ארגונית שמכוונת למאות אלפי מצביעים, מתוך מטרה מוצהרת להפוך את נעם לישראל להפתעת הבחירות.

הרב טאו ( דוברות נעם לישראל )

יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, נשא נאום שבו השיב חזיתית לקריאות הפרישה המופנות לאחרונה למפלגה בידי מפלגות מתחרות מגוש הימין: "אומרים לנו שאנחנו חסרי אחריות. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולהמשיך להפקיר את ילדי ישראל במערכת החינוך להמשך שטיפת המוח הפרוגרסיבית שהם עוברים ולהמשך הניתוק שלהם מהזהות היהודית. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולאפשר את המשך ההסתרה וחוסר השקיפות מההורים במערכת החינוך".

ח"כ מעוז הוסיף: "חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ושצה"ל ימשיך לא לפעול לפי הערכים היהודיים של 'הקם להורגך השכם להורגו', ושל 'ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם'. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולהמשיך להפקיר את מדינת ישראל לידיו של הדיפ-סטייט, שמשול לאותה התולעת שאוכלת את השורשים והורסת את כל המערכות, בו בזמן שהוא, הדיפ-סטייט, מנהל בעצם את המדינה על פי התפיסה של מדינת כל אזרחיה".

את דבריו חתם ח"כ מעוז בקריאה שהרעידה את האולם: "אבל אנחנו לא חסרי אחריות, ולכן אנחנו מתמודדים בבחירות הקרובות, וגם נצליח להיכנס לכנסת הבאה בעז"ה בגדול".

הרב דקל כהן חתנו של מרן ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז זצוק״ל אמר בכנס כי, "יאבי מעוז, הוא היחיד שעוסק במהות, באמת ולא בסיסמאות. לא יתכן שיכריחו יהודי לחלל שבת, שלא יתנו לו להניח תפילין בבית הספר".

את המשא המרכזי בכנס נשא הרב צבי ישראל טאו שליט"א, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, שאמר כי, "תנועת נעם לישראל קמה ונהייתה, לחזור אחורה אי אפשר, לשתוק עוד - אי אפשר. התנועה תלך ותגדל, תלך ותתעלה עד שתהיה לה היכולת לשמור, לבצר ולחזק את הצביון היהודי של מדינתנו הקדושה".

רגעים מרגשים ( דוברות נעם לישראל )

רגע מרגש במיוחד נרשם עם עלייתו לבמה של אליהו ליבמן, מועמד המפלגה לכנסת ואביו של אליקים שלמה הי"ד שנפל בשבעה באוקטובר. ליבמן תקף את הטענה שעל המפלגה לפרוש כדי "להציל את גוש הימין": "קוראים לנו לפרוש בשביל להציל את גוש הימין. מי זה גוש הימין בלי נעם לישראל שרוצים שנציל? גוש הימין שחתם היום לפני 28 שנה על הסכם וואי וויתר על חברון עיר האבות? גוש הימין שביצע את העקירה והגירוש מגוש קטיף? גוש הימין של נאום בר אילן על מדינה מומצאת לעם מומצא? גוש הימין שהביא בקדנציה האחרונה לשיא של כ-4,000 מורים ערבים לחינוך היהודי ומחק את לימודי התנ"ך?".

ליבמן השיב בעצמו: "אנחנו מצילים את גוש הימין שיחד עם נעם לישראל ישמור על זהותה היהודית של המדינה". לסיום התייחס לקמפיין ההפחדה סביב אחוז החסימה: "מנסים להפחיד אותנו עם אחוז החסימה. אוי לנו אם אחוז החסימה יהווה מחסום לערכים. מי שדאג שלא להוריד את אחוז החסימה שיעשה חשבון נפש".

גם סגן ראש עיריית באר שבע ומועמד המפלגה לכנסת, שמעון טובול, פנה אל קהל השגרירים באולם: "יום אחד הילדים שלנו ישאלו אותנו: מה עשיתם כדי לשמור על הזהות היהודית שלנו? אני רוצה שנוכל להסתכל להם בעיניים ולהגיד: לא עמדנו בצד. לא שתקנו. לא ויתרנו. יצאנו, נלחמנו, פעלנו ועשינו כל מה שיכולנו!".

את הכנס כיבדו בנוכחותם רבנים רבים מגדולי הציבור הדתי לאומי וכן רבנים מהציבור החרדי, ובהם הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור; הרב עודד וילנסקי, מזקני רבני הציבור הדתי לאומי; הרב אברהם כהן ראש מוסדות "נחל נובע" בבאר שבע, הרב יוסף זיני; הרב מאיר נאמן; הרב שלמה אבינר; הרב צבי קוסטינר; הרב ישעיהו דורון; הרב מוטי הס; הרב מוטי נחמני; הרב ציון טוויל; הרב משה הגר-לאו; הרב אשר ברקו; הרב יהודה בן ישי ועוד.