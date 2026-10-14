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חדשות פוליטי מדיני

סקר ערוץ 14: נתניהו מוביל, בנט מתחזק ווינטר מתרסק

סקר מנדטים חדש של ערוץ 14, מראה כי גוש נתניהו מקבל 62 מנדטים, למרות שמפלגתו של עופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. נפתלי בנט מזנק ב-4 מנדטים

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עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90 )

סקר חדשות 14 שנערך הערב (רביעי) באמצעות חברת NEXT DATA, מציג תמונה הפוכה לחלוטין משאר הסקרים בערוצים השונים.

הליכוד בראשות נתניהו נותרת המפלגה הגדולה בישראל עם 29 מנדטים, ואחריה מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 20 מנדטים. מפלגתו של בנט רושמת חיזוק רציני ומקבלת 11 מנדטים, לעומת 7 מנדטים בסקר 14 הקודם.

מפלגת ש"ס מקבלת 10 מנדטים, הרשימה המשותפת מקבלת 9 מנדטים, מפלגות הדמוקרטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות כל אחת מהן 8 מנדטים.

הציונות הדתית מקבלת 7 מנדטים, ומפלגות ישראל ביתנו ורע"ם מקבלות כל אחת מהן 5 מנדטים.

המפלגות של וינטר וזליכה-הנדל, לא עוברות את אחוז החסימה.

גוש נתניהו מקבל 62 מנדטים, גוש השמאל מקבל 44 מנדטים והמפלגות הערביות מקבלות 14 מנדטים.

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