אחרי השמועות של מותו: המפיק והזמר מ"אילן ואילנית" מסביר מה קרה

הודעה שפורסמה היום (רביעי) בעמוד הפייסבוק של המפיק והאמרגן המוזיקלי שלמה צח (משרד "שלמה צח אמנות ובידור") הצליחה להרגיע את הרוחות ואת הדאגה הרבה שנרשמה בקרב חבריו ומעריציו.

"אצלי הכל בסדר!" מיהר צח לכתוב ולשתף. "מסתבר שיש עוד שלמה צח שגר בנתניה, אז לכל המודאגים, אפשר לנשום, אני כאן, חי ובועט".

ההבהרה מגיעה לאחר שככל הנראה נפוצו שמועות אודות מותו, בעקבות מקרה מצער שבו נפטר אדם בעל שם זהה מנתניה. צח, מגדולי המפיקים במוזיקה הישראלית ומי שנכנס לתודעה הציבורית כחצי מהצמד המצליח "אילן ואילנית", חתם את דבריו בטון אופטימי ועם הרבה אהבה לציבור.