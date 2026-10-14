סקר מנדטים: נתניהו בהתרסקות כואבת, וינטר נכנס לכנסת 

פחות משבועיים לפני הבחירות, מתפרסם הערב (רביעי) סקר מנדטים חדש בערוץ 13, שמציג תמונה בעייתית מאוד עבור נתניהו וגוש הימין.

על פי נתוני הסקר, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט מקבלת 20 מנדטים, הליכוד מקבלת 18 מנדטים בלבד, מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 12 מנדטים, ישראל ביתנו, הדמוקרטים והרשימה המשותפת - מקבלות כל אחת מהן 9 מנדטים.

עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות כל אחת 8 מנדטים, ש"ס עם 7 מנדטים, הציונות הדתית עם 6 מנדטים, רע"מ גם היא עם 6 מנדטים. עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים ומפלגת המליואימניקים גם היא מקבלת 4 מנדטים.

חלוקת הגושים: תומכי הקואליציה עם 51 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 69 מנדטים.