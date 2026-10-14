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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: נתניהו בהתרסקות כואבת, וינטר נכנס לכנסת 

סקר מנדטים חדש של ערוץ 13, מראה כי נתניהו מקבל 18 מנדטים בלבד. מפלגותיהן של זליכה ווינטר עוברות את אחוז החסימה ומקבלות כל אחת מהן 4 מנדטים. איזנקוט עדיין מוביל

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נתניהו (חיים גולדברג/פלאש90)

פחות משבועיים לפני הבחירות, מתפרסם הערב (רביעי) סקר מנדטים חדש בערוץ 13, שמציג תמונה בעייתית מאוד עבור נתניהו וגוש הימין.

על פי נתוני הסקר, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט מקבלת 20 מנדטים, הליכוד מקבלת 18 מנדטים בלבד, מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 12 מנדטים, ישראל ביתנו, הדמוקרטים והרשימה המשותפת - מקבלות כל אחת מהן 9 מנדטים.

עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות כל אחת 8 מנדטים, ש"ס עם 7 מנדטים, הציונות הדתית עם 6 מנדטים, רע"מ גם היא עם 6 מנדטים. עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים ומפלגת המליואימניקים גם היא מקבלת 4 מנדטים.

חלוקת הגושים: תומכי הקואליציה עם 51 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 69 מנדטים.

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גאולה
לפני שעתיים

""מפלגת המילואימניקים"" וינטר היה השטינקר של בנט בעזה, לא ימני ולא נעליים!
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