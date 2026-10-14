ינון מגל מאשר: "אחרי הבחירות ניפרד בעזרת ה'"

ינון מגל ( (צילום: ערוץ 14) )

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, אישר היום (רביעי) בפאנל בערוץ 14, כי מיד אחרי הבחירות, הוא ובן כספית יפסיקו לשדר יחד ברדיו 103fm וכי דרכיהם נפרדות.

"החלטתי כי אחרי הבחירות התוכנית יורדת, בעזרת ה'", אמר בנחרצות מגל. הוא הוסיף והסביר מה הסיבה לכך: "יש קווים אדומים שלא עוברים והרגשתי שכל הדיבור האלים הזה, הבוטה, הגס והקללות, מושך אותי לתוך האירוע הזה. אני לא הייתי ככה פעם". עוד הוסיף מגל ואמר: "הרגשתי שבן מושך אותי לתוך הדבר הזה ואני לא רוצה את זה".

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נזכיר כי במהלך תוכניתם השבוע, ביום שני, אמר מגל: "נראה לי שמיצינו את העניין. בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה. אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך. כל הבייס אומר לך אל תשדר עם אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח ונעשה חושבים אם אנחנו מחז"לשים את האירוע. לא?".

בן כספית הסכים עם מגל ואמר: "זה מצחיק. זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ"ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים. הייתה פה תקופה שעזבתי, היו לי בדיוק את ההרהורים האלה, וסיכמנו שנגיע לבחירות ונעשה חושבים. התפרצת לדלת מאוד פתוחה".

מגל הגיב וקבע: "אני חושב שהגענו לפרקנו", וכספית השיב: "כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך".