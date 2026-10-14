המהפך של טראמפ: הנשיא מנחית מכה קשה על אוקראינה

במהלך דרמטי שמטלטל את הזירה האירופאית, מפעיל הממשל האמריקאי בראשות הנשיא דונלד טראמפ מסע לחץ כבד על נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. הצעדים האחרונים מהבית הלבן מצביעים על תפנית חדה במדיניות החוץ של וושינגטון, במטרה לכפות על קייב הגעה להסדר ולסיום הלחימה בכח מחיר.

במרכז המתיחות עומדת דרישתו של טראמפ מאוקראינה לחדול מיידית מתקיפות הכטב"מים והטילים על בתי זיקוק ותשתיות נפט בעומק שטח רוסיה. בוושינגטון טוענים כי תקיפות אלו תורמות לעליית מחירי הדלק והאנרגיה בעולם, בעוד זלנסקי מפנה אצבע מאשימה לסכסוך במזרח התיכון.

כחלק ממנגנון הפעלת הלחץ, הועברו אזהרות ישירות לדרג הצבאי הבכיר בקייב, לפיהן ארצות הברית עשויה להפסיק או להקפיא את שיתוף המודיעין המבצעי והאזהרות המוקדמות. השפעת האיום כבר מורגשת בשטח: הנשיא זלנסקי ציין כי מתקפות טילים רוסיות אחרונות על תשתיות אנרגיה באזור קייב פגעו ללא ההתרעה המוקדמת שהייתה מגיעה בשגרה מהשותפים האמריקאים.

גם בשטח מדווחים על שינוי דרמטי, כאשר לוחמים ומפעילי כלים בלתי מאוישים מדווחים על ירידה משמעותית במהירות הגישה האינטרנטית שמספקת חברת starlink של אילון מאסק לחזית האוקראינית, דבר הפוגע ביכולת התפקוד של חלק מהכלים העצמאיים של אוקראינה.

מצד שני, באותו זמן, סיכמו הנשיא טראמפ והנשיא פוטין על עסקה רוסית-אמריקאית, לראשונה מזה שנים וושינגטון אישרה עסקת יבוא סולר מרוסיה להורדת מחירי הדלק ובמקביל הכריז הנשיא טראמפ על 'הפסקת אש אנרגטית" ללא הודעה מוקדמת לאף צד.