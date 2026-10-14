נתניהו מזהיר את איראן: זו תהיה הטעות האחרונה שלכם

ראש הממשלה נתניהו התאריין לרדיו גלי ישראל, במהלך הראיון הסביר כי קיימים איומים ביטחוניים לקראת הבחירות, אך הזהיר את איראן וכל אויב אחר כי ניסיון פגיעה בישראל במהלך יום הבחירות יהיה טעות שתביא עליהם קטסטרופה.

כאשר נשאל נתניהו על האפשרות של מתקפה איראנית במהלך יום הבחירות, הסביר כי האפשרת קיימת אך הזהיר: "אם איראן תעשה את הטעות הזו, זו תהיה הטעות האחרונה שהם יעשו. ממש כך".

ראש הממשלה המשיך והסביר כי האזהרה לא חלה רק על איראן, אלא על כל מי שיפעל כנגד ישראל בניסיון לפגוע בבחירות, אך הבהיר כי גם אם תקופה זו תעבור בשלום המערכה מול איראן עוד לא הסתיימה: "אני מזהיר את אויבינו: אל תטעו בנו. בין אם יתקפו או לא, אנחנו צריכים להסיר את האיום הזה סופית. עשינו המון, ביצענו מהפך היסטורי פה".