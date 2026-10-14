ארה״ב הודיעה לשותפות הערביות: מוכנים לחזרה מיידית ללחימה

גורמים בצמרת מדינות המפרץ מסרו לתקשורת המקומית כי מסרים הועברו מהבית הלבן והפנטגון כי הושלמו כלל ההכנות הנדרשות לחזרה מיידית ללחימה באיראן, המערכה צפויה להיות 'קצרה ודרמטית'.

על פי הדיווח בתקשורת הערבית במפרץ, אשר טוען לקבלת מסרים מבכירים ערביים במדינות המפרץ, ממשל טראמפ העביר מסרים חשאיים לאיחוד האמירויות ושותפות נוספות בהם נקבע כי הושלמו כלל ההכנות לחזרה ללחימה, וכי הצפי הוא למערכה אינטנסיבית והרסנית, אך קצרה.

המקורות במפרץ טוענים כי פקודת המלחמה כבר הוכנה ותואמה עם כל המדינות האזוריות הצפויות לקחת חלק במערכה וכי התוכניות המבצעיות כבר נוסחו והושלמו על ידי פיקוד המרכז האמריקאי.

כאשר התוכנית המדווחת כבר מספר ימים היא 'מערכה קצרה והרסנית' בת כ-3 ימים, שתשחוק את כלל היכולות אשר שיקמה איראן בחודשים האחרונים ותאפשר את שימור חולשתה לקראת בחירות האמצע בארה"ב.