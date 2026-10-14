אחרי 962 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

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התפתחות במאבק לאיתורה של הילדה היימנוט קסאו: ביום ה-962 מאז שנעדרת ממרכז הקליטה בצפת, נפגשו היום (רביעי) בני משפחתה לראשונה עם ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני.

הפגישה, שנערכה בלשכתו של ראש השב"כ וארכה כשרעננה כשעה, התקיימה בהשתתפות האב טספיה, האם בנצ'י, הבת הבכורה ירוס ומלווי המשפחה – היועץ האסטרטגי דורון הדר, עו"ד דרור מתיתיהו והפעיל טספאיה בישאו, שתרגם את השיחה. במהלך המפגש שיתפו בני המשפחה ונציגיהם את השתלשלות האירועים מאז ההיעלמות, לצד תחושותיהם וציפיותיהם מגורמי הביטחון. ראש השב"כ גילה אמפתיה רבה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות בפרטי התיק והציג פתיחות ונכונות להרחבת מעורבות הארגון בחקירה, בכפוף לאישורה של היועצת המשפטית לממשלה. בני המשפחה הביעו התרגשות מנכונותם של זיני וצוותו לעשות כל שניתן כדי לסייע, בין אם במסגרת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובין אם תתקבל החלטה להעביר את התיק לאחריות השב"כ.

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האב, טספיה קסאו, מסר בתום המפגש: "אחרי כל כך הרבה פגישות מייאשות בהן לא קיבלנו אמפתיה, נכונות או אינפורמציה, אני מבקש להודות לראש השירות ולכל מי שסייע לקיום הפגישה הזו. אנו נמשיך בסיוע הצוות שנמצא לצידנו לנסות לקבל את אישור היועמ"שית להעברת התיק לאחריות השב"כ כדי שהיימנוט תחזור הביתה. אני בטוח שאחרי המפגש היום, היימנוט היא גם הבת של מר דוד זיני".

מהמטה למען היימנוט נמסר כי קיום הפגישה התאפשר הודות לפניות אישיות ורשמיות מצד ראשי סיעות וחברי כנסת, ובני המשפחה הודו לכל הגורמים שסייעו בהוצאתה לפועל.