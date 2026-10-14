מכה לנתניהו: איש הליכוד הוותיק מצטרף לליברמן

ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, הודיעה הערב (רביעי) כי ויקטור רחמילוב, לשעבר סגן ראש עיריית אופקים, עוזב את הליכוד ומצטרף לישראל ביתנו.

רחמילוב כיהן שתי קדנציות כסגן ראש עיריית אופקים והיה חבר מרכז הליכוד במשך יותר משני עשורים. בבוקר השבעה באוקטובר, עם השתלטות המחבלים על העיר, פעל להצלת אשתו, בנותיו וחלק משכניו. במהלך חילוץ אחת מבנותיו, שהתגוררה בקצה השני של אופקים, ירו לעברם מחבלים מטווח אפס, ורחמילוב נפצע. ויקטור רחמילוב מסר: ״אחרי יותר מ-20 שנה כחבר מרכז הליכוד, אני עוזב את המפלגה ומצטרף לישראל ביתנו. הליכוד של היום כבר לא מייצג אותי - לא בביטחון ולא בכלכלה. הימין האמיתי היום זה רק ישראל ביתנו. בתור תושב אופקים, אני ראיתי מקרוב שבמשך שנים הליכוד הוביל את הממשלה והקבינט, ובאותן שנים חמאס בנה מנהרות, קיבל כסף מקטר והתחזק".

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עוד מסר רחמילוב: "ליברמן הוא מנהיג חזק ומנוסה, שהיה עקבי לאורך השנים ודואג לביטחון באמת. כשר אוצר הוא הוריד דרמטית את הגירעון, והוא מבין שאדם שעובד צריך להיות מסוגל לחיות בכבוד מהשכר שלו.

לא ייתכן שמשפחות שולחות את הילדים שלהן לשרת בזמן שאחרים משתמטים. בעוד שנתניהו הפך להיות קבלן הביצוע של גולדקנופף ודרעי, ליברמן לא יתפשר על גיוס לכולם - ולכן אני מצטרף לישראל ביתנו״.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן מסר: ״אני מברך את ויקטור רחמילוב על הצטרפותו לישראל ביתנו. ויקטור מביא איתו ניסיון ציבורי ואומץ לב שהוכח ברגעי האמת. הימין האמיתי הוא לא הליכוד, אלא ישראל ביתנו - ימין של ביטחון, אחריות וגיוס לכולם״.