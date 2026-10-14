“בחרנו שוב בחיים”: ספר תורה הוכנס לישוב רחבעם לזכר סגן איתן בן יצחק

ביישוב החדש רחבעם שבשומרון התקיים אירוע הכנסת ספר תורה לזכרו של סגן איתן בן יצחק הי״ד, לוחם יחידת אגוז וצוער בקורס קצינים שנפל בקרב ברפיח. באירוע השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יעל ופלמח זאבי בנו של השר רחבעם זאבי (גנדי) הי"ד, בני משפחתו של איתן - אביו נחשון ואמו מיכל, משפחת אלמנתו של איתן - עטרה, חבריו של איתן מיחידת אגוז, רבנים ותושבי רחבעם.

יעל ופלמח זאבי ביקשו לתרום את ספר התורה למיכל ונחשון בן יצחק לעילוי נשמתו של בנם איתן, תושב הר ברכה שנפל במלחמת חרבות ברזל. ולאחר מכן התקבלה החלטה משותפת שספר התורה יוכנס ביישוב הצעיר רחבעם, שהוקם רק השנה ונקרא על שמו של אביהם השר רחבעם זאבי הי״ד שנרצח בפיגוע במלון בירושלים. היישוב ממוקם על כביש חוצה שומרון, מצפון ליישוב מגדלים, ומשלים רצף התיישבותי בין השומרון לבקעת הירדן.

אימו של איתן, מיכל בן יצחק, נשאה דברים במהלך הטקס בשם המשפחה: "הבוקר קמנו ובחרנו להתלבש יפה, השארנו בארון את חולצות הזיכרון שעשינו לזכרך, עטינו בגדי חג ובחרנו שוב בחיים. הפיוט 'התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי' מקבל היום משמעות עוצמתית. הבתים שנבנים כאן ברחבעם וב'חוות איתן' הם בגדי התפארת של הארץ."

יעל זאבי סיפרה כי ספר התורה שנתרם לישוב נכתב במשך שנים להצלחת בנה כשהתגייס. היא ביקשה מהרב שכתב את הספר שלא יסיים אותו עד שבנה יסיים את שירותו הצבאי ויחזור בשלום. לאחר שהספר הושלם, חיפשה עבורו בית שבו יילמד וייקרא באופן קבוע. הקשר עם משפחתו של איתן ועם יוסי דגן הוביל לכך שהספר הגיע ליישוב רחבעם שנקרא על שמו של השר רחבעם זאבי הי"ד.

יעל זאבי דיברה בשמה ובשם בעלה פלמ"ח זאבי: "כדי לנצח את הארץ הזאת צריך להחזיק ביד אחת את התורה וביד השנייה חרב. ואני חושבת שכל אחד ואחת כאן מחזיק ביד אחת חרב וביד השנייה את התורה ופועל ככתבה. אני חושבת שאיתן הראה במלוא עוזו את זה. הוא היה מלאך בדמות אדם. אשריכם. הוא הלך עם הספר הזה, הוא למד אותו, הוא שינן יום יום כל מילה".

יעל הודתה בדבריה ליוסי דגן ראש מועצת שומרון : "מי שמכיר את פועלו של יוסי דגן יודע שמגיל צעיר מאוד הוא היה בן טיפוחיו של רחבעם זאבי. אני זוכרת את האור בעיניים שלך, יוסי, את המסירות לארץ שהתחילה אז ונמשכה בעוצמה כל כך גדולה עד היום. רחבעם זאבי היה כל כך גאה בך, יוסי."

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש: "אני רוצה להודות ליעל ולפלמח זאבי על התרומה של ספר התורה, ועל הזכות הכפולה הזאת. לתורמים, שבזכותכם הגיע הספר הקדוש הזה למקום הקדוש הזה, על שם שני אנשים גדולים כאלה, גיבורי ישראל. כשנחשון ומיכל החזיקו את הספר, כשהרב כתב את ספר התורה המהודר הזה, אני הרגשתי כאילו הנשמה קצת מגיעה ונכנסת לספר התורה. ראינו את ההתרגשות שלכם והתרגשנו אתכם ביחד. הנשמה של איתן, גיבור ישראל, נכנסה עם ספר התורה ליישוב הקדוש הזה, לרחבעם, במקום הקדוש הזה בלב השומרון. רחבעם זאבי היה לוקח אותנו לסיורים כאן באזור והכיר כאן כל אבן. אני חושב שאיתן וגנדי, שני גיבורי ישראל, נמצאים איתנו למעלה. יש לנו שליחות לבנות את ארץ ישראל ולמלא אותה בטוב, ובאור ובתורה, באהבת ישראל ובאהבת מדינת ישראל, בדיוק בדרך של שני הגיבורים האלה, רחבעם זאבי ואיתן בן יצחק. לכן אנחנו גם עובדים יחד עם היישוב ועם יעל ופלמח על בית הכנסת הקבוע כאן ברחבעם. בעזרת ה', בחודשים הקרובים נחנוך כאן בית כנסת, שיהיה בית לא רק לתורה אלא גם להמשך החיים והבניין של היישוב הזה."

סגן איתן בן יצחק הי״ד היה לוחם ביחידת אגוז וצוער בקורס קצינים. הוא נפל בקרב ברפיח שבדרום רצועת עזה ב-18 בספטמבר. בחול המועד סוכות נחנכה סמוך ליישוב הר ברכה גם "חוות איתן", לזכרו.