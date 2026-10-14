העיתונאי הבכיר מעריך: "הוא יהיה הפתעת הבחירות"

בחירות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יוסף ישראל, כתב החוץ של חדשות 16 ולשעבר מגיש בערוץ 13, התייחס היום (רביעי) מערכת הבחירות הנוכחית ואמר: "תחושת בטן שלי - הפתעת הבחירות יהיה נפתלי בנט".

נזכיר כי לפני מספר ימים, עורר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, סערה ברשת, לאחר שאמר כי אין לו בעיה שראש הממשלה נתניהו יהן כשר בממשלתו. כמעט כל ראשי מפלגות האופוזיציה התנערו מדבריו של בנט וטענו כי הם לא יתנו לזה לקרות. "ב-2003 נתניהו, ואני אומר זאת לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל", אמר בנט. "אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון". יו"ר ישר! גדי איזנקוט יצא באותו כנס נגד דברי בנט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".

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אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, דרש מבנט שיחזור בו: "אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו. בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל'), יאיר גולן, תקף אף הוא: "‏נתניהו לא יישב בשום ממשלה כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. לא כשר אוצר, לא כשר המים ולא כשר בלי תיק. ‏האיש שאחראי למחדל 7 באוקטובר, הוביל ממשלה שקידמה השתמטות המונית בזמן מלחמה ואת ההפיכה המשטרית, לא יקבל מאיתנו שום הכשר לחזור לשלטון. ‏עם נתניהו ושותפיו לא נשב. נקודה".

לאחר המתקפות עליו, בנט נאלץ להבהיר את דבריו, וכתב אמש ברשת: "מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל".