"להיערך לגרוע מכל": קטאר מתכוננת לחידוש המלחמה

בכירי השלטונות הקטאריים התכנסו לאחרונה לפגישה מיוחדת, בנוכחות האמיר בעצמו ובכירי גופי הביטחון. בפגישה שתוארה כ'פסימית וקודרת' חזו הגורמים חזרה אפשרית ללחימה כוללת עם איראן תוך שבועות בלבד.

בפגישה המיוחדת שהתנהלה בדוחא בירת קטאר התכנסו כלל צירי השלטון הקטארי, מהאמיר עצמו ועד מפקדי הכוחות החמושים. בפגישה הוצגו תחזיות קודרות לגבי האפשרות לחזרה ללחימה וההשלכת הכלכליות וביטחוניות שהדבר יגרום לקטאר.

על פי נוכחים בפגישה ששוחוו עם התקשורת, אמיר קטאר בעצמו, שייח' תמים בן חמד אאל ת'אני נשא במקום דברים קשים ותיאר את המצב כך: "המלחמה היא מיידית וכנראה בלתי נמנעת. עלינו להיות מוכנים לתרחישים הגרועים ביותר האפשריים, וכל אחד, מוסדות ואזרחים כאחד".

קטאר ספגה פגיעה קשה במעמדה וכלכלתה מאז תחילת המלחמה, כאשר בניגוד למחשבה הרווחת, המלחמה פגעה יותר מכל בפעילות שוק הגז הבינלאומי, ממנו דולה קטאר את מירב הכנסותיה.