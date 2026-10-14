חוזה המיליונים החריג בתולדות הטלוויזיה: כמה ירוויחו חברי "מה קשור"?

תעשיית הטלוויזיה כגועשת: שלישיית "מה קשור" – ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי – מגיעה לשיא חדש שמשאיר את התעשייה כולה פעורת פה. לאחר שהוכרז מוקדם יותר השבוע ברשת 13 על חזרתם של השלושה למסך בפורמט חדש, כעת מתחילים להיחשף הפרטים הפיננסיים שמאחורי הקלעים – והמספרים פשוט מטורפים.

לפי מקורות בתעשייה, השלישייה חתמה על עסקת ענק שמציבה אותם בראש טבלת המשתכרים בישראל, בהסכם שנחשב לגדול ולחריג ביותר שנחתם אי פעם מול אמנים בטלוויזיה המקומית. כך על פי הפרסום הערב (רביעי) ב"ישראל היום".

הסדרה החדשה, שתעלה למסך במהלך שנת 2027 בהפקת אסף נאוי, מגיעה כ-20 שנה לאחר שהשלישייה כבשה את המדינה עם "הישראלים".