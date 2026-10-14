גשם, רוחות, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

( יוסי זמיר / פלאש90 )

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל. יירדו גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים.

יום חמישי: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

עוד באותו נושא התראה מטאורולוגית נרחבת בישראל חדשות סרוגים

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. אחה"צ, ייתכנו גשמים קלים לאורך מישור החוף.