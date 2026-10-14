השר מהליכוד מפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה"

שר התרבות מיקי זוהר, התראיין היום (רביעי) אצל ספי עובדיה וליאור קינן בערוץ הכנסת ואמר במפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה, אך נתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה".
יחד עם זאת הוא הוסיף: "זו תהיה החלטה רק של ראש הממשלה נתניהו". איזנקוט הדגיש: "אני לא מחרים את איזנקוט, אני פשוט חושב שנתניהו היחיד שיכול לסיים את המשימות במזרח התיכון".
מוקדם יותר היום התראיין איזנקוט ברדיו 103fm ואמר: "אני פועל סביב השעון וחורש את הארץ בכל הערים, גם ערים ליכודיות. אני רואה אולמות מלאים, ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים ננצח ונגיע ליותר מ-60 מנדטים. אני לא אאפשר מצב שבו בנימין נתניהו עם 49 ח"כים יחתור לעמוד בראש ממשלת מעבר לקראת בחירות נוספות. יהיה לנו רוב ציוני מוחץ".
עד מתי תיתנו לשרים לחלום על כיסאות כשאנחנו משלמים את המחיר הכבד ביותר?