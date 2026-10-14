השר מהליכוד מפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה"

שר התרבות מיקי זוהר, התראיין היום (רביעי) אצל ספי עובדיה וליאור קינן בערוץ הכנסת ואמר במפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה, אך נתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה".

יחד עם זאת הוא הוסיף: "זו תהיה החלטה רק של ראש הממשלה נתניהו". איזנקוט הדגיש: "אני לא מחרים את איזנקוט, אני פשוט חושב שנתניהו היחיד שיכול לסיים את המשימות במזרח התיכון".