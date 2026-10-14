סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

השר מהליכוד מפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה"

השר מיקי זוהר, נשאל היום האם הוא מחרים את ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט ואמר: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה, אך נתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה"

35 תגובות
עקבו אחרינו ב -
איזנקוט (צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90)

שר התרבות מיקי זוהר, התראיין היום (רביעי) אצל ספי עובדיה וליאור קינן בערוץ הכנסת ואמר במפתיע: "אם איזנקוט יהיה גדול יותר - אציע לשבת איתו ברוטציה, אך נתניהו יכהן ראשון כראש הממשלה".

יחד עם זאת הוא הוסיף: "זו תהיה החלטה רק של ראש הממשלה נתניהו". איזנקוט הדגיש: "אני לא מחרים את איזנקוט, אני פשוט חושב שנתניהו היחיד שיכול לסיים את המשימות במזרח התיכון".

חדשות סרוגים

מוקדם יותר היום התראיין איזנקוט ברדיו 103fm ואמר: "אני פועל סביב השעון וחורש את הארץ בכל הערים, גם ערים ליכודיות. אני רואה אולמות מלאים, ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים ננצח ונגיע ליותר מ-60 מנדטים. אני לא אאפשר מצב שבו בנימין נתניהו עם 49 ח"כים יחתור לעמוד בראש ממשלת מעבר לקראת בחירות נוספות. יהיה לנו רוב ציוני מוחץ".
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
34
חיים
לפני שעה

עד מתי תיתנו לשרים לחלום על כיסאות כשאנחנו משלמים את המחיר הכבד ביותר?
הצטרפו אלינו