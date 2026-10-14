ריגל בצה"ל והבריח רימונים: 24.5 שנות מאסר לתושב הנגב 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (רביעי) 24.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס של 25 אלף שקלים על שחאדה אבו אלקיעאן, תושב הפזורה הבדואית. הנאשם הורשע בסיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ועבירות נשק חמורות.

מכתב האישום עולה כי בשנת 2019, בעקבות צו הריסה לבית אביו, החליט לנקום במדינה וגנב מחייל רובה M4 וציוד צבאי. החל משנת 2021 יצר קשר בטלגרם עם פעילי טרור מעזה, הביע תמיכה בחמאס ופעל בשליחות ארגון "כתאאב אלמג'אהדין". במסגרת זו העביר למפעיליו מידע ותמונות של בסיסים, תחנות רכבת ותנועות מסוקים.

במאי 2022 גייס את בן דודו, והשניים העבירו לשטחי יהודה ושומרון את הרובה שגנב, אלפי כדורים וחמישה רימוני יד – עבור ארגון הטרור. במקביל, ובהנחיית מפעיליו, התגייס אבו אלקיעאן לצה"ל במטרה לאסוף מודיעין מבפנים על בסיסים וחיילים. שמונה ימים בלבד לאחר גיוסו, נעצר על ידי כוחות הביטחון.

עו"ד חופית קנטרוביץ מסרה: "מדובר בפרשה חריגה בחומרתה, שבה אזרח ישראלי בחר להתגייס לצה"ל בשליחות טרור". במקביל, פרטיו הועברו לשר הפנים לבחינת ביטול אזרחותו.