הממשלה אישרה: מסוק הקרב של העתיד בדרך לצה"ל

לאחר התנגשויות חוזרות בין צה"ל ומשרד האוצר סביב עסקה לרכש מסוקי קרב מתקדמים מארה"ב, הממשלה אישרה את העסקה ותרכוש 12 מסוקי קרב מסוג אפאצ'י A64-E.

מסוק הקרב החדיש היה במרכזה של סערה, כאשר הצבא לחץ לרכישתו אך בעקבות התנגדויות במשרד האוצר, בעקבות חוות דעתם של גורמי מקצוע אשר טענו כי בעידן הרחפנים הזולים, מטוסי קרב הם כלי לא רלוונטי שעבר זמנו.

אך לבסוף התקבלה עמדת הצבא, והממשלה אישרה את רכישת 12 המסוקים הראשונים מהסוג עם אפשרות להרחבת העסקה בהמשך.

מדובר בדגם המתקדם והחדיש ביותר של פלטפורמת מסוק הקרב הוותיקה, והוא נחשב לכזה המספק יכולות משמעותיות שלא היו קודם בטייסות מסוקי הקרב הישראליות.

מטעם שר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר כך בעקבות השלמת הרכישה: "צעד קריטי בבניית הכוח של צה"ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הקרובות".

המסוק מדגם A64-E נחשב למתקדם מסוגו ויש שמתארים אותו כ-F35 של מסוקי הקרב, בעל יכולות מחשוב מתקדמות, שליטה והפעלת כלי טיס לא מאוישים, רדארים מתקדמים, טווח משופר ויעילות מבצעית ברמה גבוהה דרמטית מקודמיו.