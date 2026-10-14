ימשיך לשדר: ועדת הבחירות דחתה את העתירה נגד ערוץ 14

ערוץ 14 ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, דחה היום (רביעי) על הסף עתירה שביקשה לאסור על ערוץ 14 לשדר עד הבחירות תוכניות אקטואליה וחדשות בהשתתפות מועמדים לכנסת ברשימות הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית (ולחלופין – לאסור עליו לערוך תעמולת בחירות עבורן). סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, אוסר לשדר תעמולת בחירות בטלוויזיה וברדיו ב-60 הימים שלפני יום הבחירות (חוץ משידורי תעמולת הבחירות לפי חוק). בעתירה נטען שערוץ 14 משמש בפועל ערוץ תעמולה עבור הרשימות האמורות, בעיקר הליכוד.

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יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע שיש לעותרים סעד חלופי, כלומר גוף אחר שיכול לדון בטענותיהם: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שיש לה מומחיות בעניין. נוסף על כך, בעתירה מופיעות טענות על הפרות במהלך תקופת 60 הימים, אבל הן לא הופיעו בפנייה המוקדמת שהעותרים שלחו לערוץ לפני הגשת העתירה. על כן העתירה נדחתה על הסף, בלי דיון לגוף העניין.

בעתירה אחרת עלתה טענה ממוקדת יותר. לפיה, בערוץ 14 מופיעים רק מועמדים מרשימות בגוש פוליטי מסוים – והדבר מנוגד לחובת הגיוון הרעיוני. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הורה לערוץ להשיב לעתירה עד יום שישי. טרם התקבלה החלטה סופית בעתירה.