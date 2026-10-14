בשיא היחסים המתוחים: הטורקים שיככבו במופע של ליאור נרקיס

בזמן שהמתיחות הדיפלומטית בין המדינות ממשיכה לתפוס כותרות, המוזיקה מוכיחה שוב שהיא מצליחה לגשר על כל פער: הזמר ליאור נרקיס מכין הפתעה בינלאומית מעניינת במיוחד לקראת מופע הענק שלו, CELEBRATION, שיתקיים ב-5 בנובמבר בהיכל מנורה בתל אביב.

לרגל חגיגות יום הולדתו ה-50, נרקיס מטיס מטורקיה עשרה נגנים מקצועיים שיעלו איתו על הבמה. הנגנים הטורקים יופיעו לצד ההרכב הישראלי בערב שכולו חגיגה של פעם ביובל, שתרים את ההיכל באוויר.

בסרטון מיוחד שעולה מהחזרות שנערכות בימים אלו בטורקיה, אפשר לראות כבר את החיבור החם ואת השילוב המוזיקלי הייחודי בין הנגנים.

"יש הערכה הדדית עצומה בין הנגנים הישראלים לטורקים, והם נהנים מאוד לנגן יחד", מסר נרקיס לקראת האירוע. "על הבמה יש אחווה אמיתית — כי המוזיקה חוצה גבולות ומחברת בין אנשים".

המופע המתוכנן מבטיח חוויה יוצאת דופן שמחברת בין צלילים, תרבויות ואנשים – בדיוק כפי שרק המוזיקה יודעת לעשות.