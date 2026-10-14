עמית סגל: "גילוי נאות, אני לא מצביע לו הפעם"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, תקף היום (רביעי) בחריפות את יו"ר המפלגה הכלכלית ירון זליכה, שמתמודד בבחירות הקרובות יחד עם יו"ר המילואימניקים יועז הנדל.

בראיון בערוץ 7 אמר סגל: "הוא טוען שהוא מגן העניים, והוא היה זה שדאג שכולנו נשלם יותר בסלולר, רפורמה שאין מוצדקת ממנה. אחר כך הוא ייצג את ועד עובדי חברת החשמל, ועד הכי רקוב שיש. אחר כך את ההסתדרות, עוד יותר רקוב מחברת חשמל".

עוד הוסיף סגל לתקוף: "כשאני פניתי אליו לתגובה ב-2019 על מתווה הגז, שאגב הציל את כולנו מעליית מדד כמו באירופה, מלקפוא בקור בחורף כמו באירופה, אז הוא אפילו לא ממש טרח לתת תגובה".

לסיום אמר סגל: "גילוי נאות, כמו שהבנתם, אני לזליכה לא מצביע הפעם". יחד עם זאת פנה סגל לזליכה ואמר: "אני אשמח מאוד לראיין אותך ב'פגוש את העיתונות' אם תרצה".