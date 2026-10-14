הרב שמואל אליהו לחבריו של התלמיד שנהרג: "זה חלק מהמלחמה"

הרב שמואל אליהו ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

רבה של צפת הרב שמואל אליהו, נפגש היום (רביעי) עם תלמידי הישיבה התיכונית במעלות, זמן קצר לפני הלוויית חברם בן ה-14 שנהרג מפיצוץ נפל אמל"ח בטיול השנתי ברכס רמים, והבהיר להם: ״מדובר בהרוג מלחמה״.

"נכון, זה היה טיול, ונכון, קרה מה שקרה", אמר הרב אליהו לתלמידים, "אבל אל תשכחו שזה חלק מהמלחמה. אנחנו בתוך מלחמה, ובמלחמה יש הרוגים. זו מלחמה של ישראל מול אויבי השם, אויבים שחרטו על דגלם, כמו המן כמו היטלר, להשמיד להרוג ולאבד".

"ובמלחמה יש מי שנלחם בקרב, ויש גם תקלות ותאונות", הוסיף הרב. "גם זה חלק מהרוגי המלחמה. צריך לזכור את הדבר הזה: זה חלק מהמלחמה של עם ישראל באויביו". הרב פתח בברכה: "שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם, יתן לכם בריאות, יתן לכם כוח, יתן לכם הצלחה", והסביר מדוע אינו מדבר על נחמה: "כתוב שלא מנחמים בשעה שהמת מוטל לפניו. לא נדבר כעת על נחמה, אבל בעזר השם אחר כך צריך גם את זה".

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באירוע סופר על אחד התלמידים שנפצעו, המאושפז בטיפול נמרץ בבית החולים זיו בצפת. הוא ביקש להניח תפילין, משגיח בית החולים הביא לו תפילין, והוא בכה בזמן ההנחה ואמר כי עליו לברך "שהחיינו": "קיבלתי את החיים שלי במתנה".

אותו תלמיד סיפר גם על רגעי הגבורה בזירה: "כולם התנהלו שם באחדות כל כך גדולה, חיבקו אחד את השני, עזרו". לדבריו התלמידים צעקו אל מורה שנפצע והתחיל להירדם: "אל תירדם", מתוך ידיעה שאם יירדם הוא לא יקום.

הרב אליהו שיבח את התלמידים: "שמעתי מראש הישיבה שסיפר לי על הגבורה של התלמידים. סיפר לי גם אתמול, סיפר לי גם עכשיו, והוא כל כך היה גאה בכם. שהייתם ממש קיימתם 'לא תעמוד על דם רעך'. ממש ערבות הדדית, ולא רק ערבות הדדית אלא מסירות ויוזמה. אשריכם ואשרי חלקכם".

באירוע הקשה, שאירע ביום שני במהלך טיול כיתות ח' של הישיבה התיכונית אורט מעלות תרשיחא, נפגעו 24 תלמידים, מהם שלושה קשה. על פי תחקיר ראשוני של צה"ל, ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה.