השד בבקבוק: האם מים מינרליים בריאים יותר ממי ברז?

מים מבקבוק או מברז ( פלאש 90/ שאטרסטוק )

תעשיית מים מינרליים בעולם מגלגלת מאות מיליארדי דולרים בשנה, כשהיא משווקת בקבוקי פלסטיק כמקור טהור ובריא במיוחד. אך מאחורי ההבטחות השיווקיות, הרכב המינרלים בבקבוקים אינו שונה בהכרח מזה הנמצא במקורות מים רגילים היוצאים מהברז הביתי.

התפלת מים ומאגר מים בבתים ( יצחק הררי / פלאש90, עבד אל ראחים חאטיב/פלאש90 )

מה שאתם שותים

לטובת אלה שלא טורחים לקרוא את תוויות המוצרים (כלומר רוב האנשים), אלה המינרלים העיקריים המצויים בבקבוקי מים נמכרים בעולם ובארץ:

סידן (Calcium): חיוני לבנייה ולתחזוקה של העצמות והשיניים.

חיוני לבנייה ולתחזוקה של העצמות והשיניים. מגנזיום (Magnesium): מרכיב קריטי לתפקוד השרירים, הלב ומערכת העצבים (והגורם העיקרי להיווצרות אבנית).

מרכיב קריטי לתפקוד השרירים, הלב ומערכת העצבים (והגורם העיקרי להיווצרות אבנית). אשלגן (Potassium): תומך באיזון הנוזלים בתאים ובתפקודם התקין.

תומך באיזון הנוזלים בתאים ובתפקודם התקין. נתרן (Sodium): נמצא בכמויות משתנות לפי מקור הנביעה ומפוקח על פי תקנים בינלאומיים.

מתקני מים ברזים ומים לשתיה ( באדיבות המצלם/שאטרסטוק )

מיתוס "בריאותי" מסתורי

בניגוד לתדמית הבריאותית היוקרתית של מים מינרליים ברחבי העולם, גורמי מקצוע מבהירים כי אין הוכחה לכך שהם עדיפים על מים מסוננים או מי ברז באיכות טובה. יש כמה סיבות מדוע מים מברז עדיפים על מים מהבקבוק:

אובדן מינרלים: תהליכי סינון וטיהור תעשייתיים שנועדו להאריך את חיי המדף של הבקבוקים בעולם גורמים לעיתים דווקא לאיבוד מינרלים חיוניים.

תהליכי סינון וטיהור תעשייתיים שנועדו להאריך את חיי המדף של הבקבוקים בעולם גורמים לעיתים דווקא לאיבוד מינרלים חיוניים. זליגת כימיקלים: אחסון ממושך של בקבוקי פלסטיק בתנאי חום או בשמש במהלך הובלה גלובלית עלול להוביל לזליגת חומרים מהפלסטיק לתוך המים.

אחסון ממושך של בקבוקי פלסטיק בתנאי חום או בשמש במהלך הובלה גלובלית עלול להוביל לזליגת חומרים מהפלסטיק לתוך המים. מחיר סביבתי וכלכלי: ייצור מיליארדי בקבוקי פלסטיק והובלתם יוצרים זיהום סביבתי וגורמים לפגיעה באיכות הסביבה ועלויות הייצור גבוהות בהרבה ממים רגילים.

לשתות הרבה מים ( שאטרסטוק )

בקבוק מול ברז בארץ

בישראל פועל שוק מים מינרליים רווי ותחרותי במיוחד, וכמעט בכל בית נהוג לצרוך מים מבוקבקים או מסוננים באמצעות בר מים ביתי. יחד עם זאת, אין קביעה חד-משמעית של משרד הבריאות או גורם מוסמך מטעמו שמים מינרליים בריאים יותר ממי הברז הרגילים בישראל, שעוברים בדיקות תקן קפדניות ומכילים לרוב כמות משמעותית של סידן ומגנזיום, למעט במקרים של צנרת ביתית ישנה מאוד המחייבת סינון מיוחד.

חשוב לציין שסוג המים שתרכשו אינו התנאי היחידי לאורח חיים בריא: היסוד לבריאות טובה טמון בשילוב תזונה נכונה ואימון גופני יומיומי עם שתיה מרובה של מים בטעם טבעי.