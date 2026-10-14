איזנקוט חושף: דיברתי עם אשתי, היא נפגעה מזה מאוד

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס בראיון אצל עמרי אסנהיים, לסרטון AI שיצא מטעם מפלגת הליכוד, על בנו גל ז"ל שנהרג במלחמה ברצועת עזה.

איזנקוט אמר: "אחד העוזרים שלי הראה לי הסרטון הזה. הרגשתי בוז עמוק לנתניהו ולסביבה שלו. מה הם מנסים לעשות? מה שהם עושים שלושים שנה, שנאה ופחד".

איזנקוט שיתף כי הוא דיבר על זה עם חנה אשתו, היא כעסה על כך מאוד ונפגעה מהסרטון.

נזכיר כי בסרטון נראה חייל צעיר רץ לעבר אביו, אך איזנקוט, לפי התסריט המוצג, מפנה אותו הצדה ובוחר לחבק את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס. רבים ברשת זיהו בדמות החייל דמיון לבנו של איזנקוט, גל, שנפל בקרב ברצועת עזה.

הסרטון, כזכור, עורר ביקורת ציבורית חריפה בשל השימוש בדמות המזוהה עם בנו של איזנקוט ז"ל, שנפל במהלך המלחמה, במסגרת מסר פוליטי. בעקבות הסערה פרסם הליכוד הבהרה והוציא גרסה נוספת של הסרטון.