רביב דרוקר מבהיר: "לא אצביע לו בחיים" 

רביב דרוקר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העיתונאי ומגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, שידוע ממתנגדיו הגדולים של ראש הממשלה נתניהו, הבהיר כי חוץ ממנו, יש מועמד נוסף שהוא לא יצביע לו בחיים.

במהלך ריאיון של דרוקר לשרון גל בפודקאסט "בסלון של שרון", דרוקר נשאל איזו מפלגה תקבל את קולו. בתגובה, אמר מגיש ערוץ 13: "אני אצביע למישהו מגוש השינוי, אבל אני לא אגיד מי. מה זה משנה לך אם זה הדמוקרטים, איזנקוט או בנט. מה זה משנה? זו לא תהיה מפלגה ערבית, זה יהיה מישהו ממפלגות גוש השינוי וזה גם לא יהיה איווט ליברמן. אני לא אצביע לו בחיים". לפני מספר ימים, פרסם דרוקר טור נוקב בעיתון 'הארץ', שבו הוא מותח ביקורת חריפה על אופן ניהול קמפיין הבחירות של ראש מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ומגדיר אותו כמעט כמשותק.

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"הופעותיו הפומביות של איזנקוט לא טובות", ציין דרוקר. "הפחד של הקמפיין מאיזו חצי פליטת פה הוא גדול כל כך, עד שראש הממשלה נתניהו נמצא כל הזמן בהתקפה ומצליח לקבוע לא פעם את סדר היום, בשעה שהצד השני עוד מתלבט איך בדיוק צריך לנהוג".

לסיכום קובע דרוקר כי הכשל המרכזי של המטה הוא בחוסר ההצלחה להציג את המועמד לציבור הרחב: "מעל לכל, הקמפיין נכשל בהכרה של איזנקוט לציבור. הציבור הישראלי יודע עליו מעט מאוד".