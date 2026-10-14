תופס צד: הרמטכ"ל יוצא נגד אלימות מתנחלים

ביקור הרמטכ"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לביקור והערכת מצב בפיקוד המרכז, במהלך ביקורו עסק הרמטכ"ל בסקירת המצב בשטח ובחינת מוכנות הכוחות לתרחישי לחימה, אך גם יצא כנגד מה שתיאר כתופעה של אלימות נגד חפים מפשע. בדברים שנשא זמיר במהלך ביקורו, עסק באתגרים הביטחוניים בגזרה, ואת הצעדים שננקטו בנושא: "על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד”כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. תגברנו את הכוחות והעלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. אנחנו רודפים ונלחמים בטרור בכל מקום. צה”ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל".

אך באותה נשימה, תקף זמיר גם את מה שתיאר כתופעה של פגיעה בחפים מפשע בצד היהודי: "פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע אינן משקפות את הרוח הישראלית והרוח היהודית - יש להוקיע אותן ולמגר אותן בכל הכלים הקיימים למדינת ישראל".

הרמטכ"ל המשיך והתחייב לשמר את הסדר במרחב כפי שידרש, גם בתקופה רגישה זו: "אנחנו נמצאים בתקופת המסיק. צה”ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק, תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב".